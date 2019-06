Forchheim: Stadtpolitiker nehmen Beschränkung der Kellerwald-Musik zurück

Die Mitglieder des Forchheimer Hauptausschusses haben den am 9. Mai gefassten Beschluss, "Musikdarbietungen mit Verstärker" im Kellerwald einzuschränken, am Donnerstag (6. Juni) wieder aufgehoben. Für diese Saison soll es keine weiteren Regelungen diesbezüglich für die Kellerwirte geben. Der Plan: Die Stadtpolitik möchte den Verlauf des diesjährigen Kellerwald-Jahres beobachten, und daraus ihre Erfahrungen in eine neue Kellerwald-Satzung einfließen lassen. Der Aufhebungsbeschluss wurde einstimmig angenommen.

In der Mai-Sitzung hatten die Mitglieder des Forchheimer Hauptausschusses festgelegt, dass jeder Kellerbetrieb ab sofort in der Saison nicht mehr als drei "Musikdarbietungen mit Verstärker" veranstalten darf. Zudem galt: Die Musik muss dabei um 22 Uhr enden. Ausgenommen waren das Annafest, der Kellerauftakt und der Saisonabschluss.

Der Beschluss wurde vor allem von einigen Kellerwirten kritisiert, die wirtschaftliche Einbußen befürchteten. Alle Hintergründe zu der Diskussion und der Aufhebung der Beschränkung erfahren Sie in Kürze auf inFranken.de.