Unbekannte Sprayer haben am späten Freitagnachmittag die alte Stadtmauer in Forchheim im Bereich der Karolingerstraße verunstaltet. Das berichtet die Polizei am Sonntag.

Die Unbekannten besprühten das alte Sandsteingemäuer, den darunter befindlichen Gehweg, sowie eine Sitzbank und einen Mülleimer mit verfassungsfeindlichen Hakenkreuzen und sonstigen Schriftzügen.

In diesem Zusammenhang beobachteten Zeugen eine Jugendgruppe im Bereich des Tatortes. Auffällig war hier eine jugendliche Person mit einem neonfarbenen Kapuzenpullover. Mögliche weitere Zeugen werden dringend gebeten, sich mit der Forchheimer Polizei in Verbindung zu setzen, Telefon: 09191/7090-0.

