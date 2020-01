Forchheim sagt wieder "Ja"

Die anstehende Hochzeit soll ja bekanntlich zum schönsten Tag im Leben eines verliebten Paares werden. Und das bedeutet viel Organisation, Planung und Beratung. Um diese vielen kleinen Aufgaben auf der Check-Liste abhaken zu können, hatten die Pärchen jetzt Gelegenheit, sich umzusehen und beflügeln zu lassen.

Bereits zum vierten Mal fand am Montag die "Just Married"-Messe in der Volksbank Eventhalle statt. Dabei hatten alle Hochzeitswilligen aus nah und fern die Möglichkeit, sich inspirieren zu lassen, um sich ihren besonderen Tag ganz individuell nach eigenem Gusto zu planen.

Angefangen vom Shuttle-Service, der die Hochzeitsgäste sogar vom Flughafen zum Fest bringt, über Brautmoden, dem passenden Fotografen, der passenden Musik, egal ob Sänger, Sängerin oder DJ, bis hin zur freien Traurednerin. Vielleicht möchte das ein oder andere Paar auch seine Eheringe selbst schmieden, dann konnten sie einem Goldschmied bei der Arbeit über die Schulter schauen. Der Verkauf war an diesem Tag auch zugelassen, und somit hatten angehende Brautpaare Gelegenheit für ein Schnäppchen.

Hochzeit in der Halle

Die Eventhalle Forchheim bietet nicht nur den perfekten Rahmen für die "Just Married"-Messe, sondern wird auch selbst regelmäßig für Hochzeiten, Firmenevents und weitere Veranstaltungen genutzt. So ist die Eventlocation im diesjährigen August schon komplett ausgebucht, der September bis auf wenige Termine ebenso. Es gibt sogar die Möglichkeit, sich die eigene Hochzeit vom Team der Eventhalle komplett durchplanen zu lassen, lediglich um die Dekoration und den Blumenschmuck muss sich das Paar selbst kümmern.

So gut wie alles vorbereitet haben schon Christina und Christopher aus Altendorf. Christina besucht bereits zum dritten Mal eine Hochzeitsmesse, für Christopher war es in Forchheim die erste. Sie heiraten am 1. August 2020 und haben bereits die Location, Musik, Dekoration und das Auto ausgesucht. Das passende Kleid fehlt ihr noch. Die beiden wollten auf der Messe nach weiteren Inspirationen für ihren perfekten Tag sammeln, und waren begeistert über das vielfältige Angebot.