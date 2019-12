Forchheim vor 1 Stunde

Raubüberfall

Räuber auf Fahrrad überfällt Seniorin in Oberfranken - 82-Jährige wird am Kopf verletzt

Eine 82-jährige Seniorin wurde am Montag Opfer eines Raubüberfalls in Forchheim. Ein noch unbekannter Räuber fuhr gegen den Rollator der Dame, wodurch diese stürzte und sich am Kopf verletzte. Dann raubte der Radfahrer die Tasche der 82-Jährigen.