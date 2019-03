Forchheim: Prügelei vor einer Gaststätte

In der Bamberger Straße in Forchheim ist es in den frühen Morgenstunden des Samstag vor einer Gaststätte zu einer Schlägerei gekommen. Das berichtet die Polizei. Mehrere Personen gerieten in Streit und prügelten sich schließlich.

Die Polizei nahm die Prügler fest. Dabei wehrten sich zwei mutmaßlich beteiligte Männer und leisteten erheblichen Widerstand. Dabei beleidigten sie die Beamten mehrfach.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon: 09191/7090-0.