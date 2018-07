Forchheim: Online-Plattform will die Zahnmedizin revolutionieren

Keiner geht gerne zum Zahnarzt. Der Besuch kann unangenehm und kostspielig sein. Damit der Gang in den Zahnarztstuhl einfacher wird, hat sich Francisco Santos Meireles etwas ausgedacht. "Wir wollen den Weg so ,glatt' wie möglich machen, indem sich Patienten schon daheim besser auf die Zahnbehandlung vorbereiten können", erklärt der Portugiese. In seinem Büro im Medical Valley Center Forchheim erklärt der Start-up-Unternehmer, wie seine Online-Plattform Wildsmile das schaffen soll.Die Patienten können sich auf der Onlineseite anmelden, sich informieren, Angebote ansehen und Zahnärzte auswählen. Doch der große Clou soll Ende des Jahres folgen: Eine digitale Vor-Zahnuntersuchung übers Internet. Die Webseite und das Zahnärzte-Netzwerk des Start-ups soll als erstes in Franken ausgebaut werden. Wie die Plattform funktionieren soll und warum die Familie Meireles sich auf den Umzug nach Deutschland freut, lesen Sie am Donnerstag in der gedruckten Ausgabe des Fränkischen Tags oder online hier auf inFranken-PLUS