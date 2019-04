Forchheim nimmt am Samstag Abschied von Alt-OB Franz Stumpf

Forchheim trauert um seinen Alt-Oberbürgermeister Franz Stumpf, der am Dienstag verstorben ist. Am Samstag, 13. April, werden in der Stadt Forchheim die Trauerfeierlichkeiten stattfinden.

Alle Bürger der Stadt Forchheim können an diesem Tag an folgenden Orten und zu folgenden Uhrzeiten Abschied nehmen: Um 9 Uhr beginnt der Trauergottesdienst in der Pfarrkirche St. Martin in der Innenstadt hinter dem historischen Rathaus. Anschließend um 11 Uhr ist die Beisetzung auf dem städtischen Alten Friedhof an der Birkenfelder Straße. Zum Schluss gibt es für alle Bürger die Gelegenheit, sich zwischen 13 und 15 Uhr in das aufliegende Kondolenzbuch im Kolpinghaus, Kolpingplatz 1, einzutragen.?

Straßenverkehr und Parken

Komplett gesperrt sind am Samstag die Andreas-Steinmetz-Straße mit der Birkenfelder Straße ab der Einmündung Bamberger Straße bis zur Kreuzung Kasernstraße. Dort bestehen keine Parkmöglichkeiten. Ebenso ist ab 80 Uhr die St.-Martin-Straße komplett gesperrt. Zur Pfarrkirche St. Martin kann nicht gefahren werden.

Die Stadt Forchheim verweist für parkplatzsuchende Trauergäste auf die Nutzung des Parkhauses Kronengarten sowie der Tiefgarage am Paradeplatz, die Sportinsel und auf sonstige Parkgelegenheiten in der Innenstadt. Zusätzlich werden die Behördenparkplätze am Landratsamt an der Dreikirchenstraße und an der Schönbornstraße geöffnet.

Des Weiteren werden der Schulhof des Herder-Gymnasiums und der Parkplatz der Herder-Turnhalle offen für Parkende sein. Der Radstreifen entlang der Haidfeldstraße im Bereich Neuer Friedhof wird als zusätzlicher Parkplatz ausgewiesen. Ebenso kann auf dem Parkplatz und im Hof des städtischen Gartenamtes, Dechant-Reuder-Straße, geparkt werden.

Schilder werden den Trauergästen ab dem Parkhaus Kronengarten, der Haidfeldstraße und dem Gartenamt (über die Fußgängerunterführung) den Weg zum Alten Friedhof weisen. Im Bereich des Kolpinghauses wird für die Parkplätze an der Nürnberger Straße ein Halteverbot verhängt.