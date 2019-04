Forchheim: Medizintechnik-Campus im Süden soll wachsen

Ziel der städtischen Wirtschaftsförderung ist es, dass der lokale Medizintechnik-Campus im Forchheimer Süden weiterwachsen und dass das Kompetenzzentrum Handwerk im Norden der Stadt das wirtschaftliche Gesicht der Stadt Forchheim prägen soll. Das erklärt der städtische Wirtschaftsförderer Viktor Naumann in einer Pressemitteilung.

Als nächstes Projekt der lokalen Wirtschaftspolitik im Jahr 2019 nennt er die Gestaltung des Gewerbegebietes im Forchheimer Norden, der erste Impuls werde noch vor der Sommerpause diskutiert.

"Der Wirtschaftsstandort Forchheim ist aktuell sehr gut aufgestellt und wächst weiter. Forchheim wird geprägt von innovativen Unternehmen und wachstumsorientierten Start-Ups, die im Medical-Valley-Center Forchheim ideale Rahmenbedingungen vorfinden", meint Naumann. Mit einer historisch niedrigen Arbeitslosenquote von 2,5 Prozent herrsche in Forchheim aktuell Vollbeschäftigung.

Das Herz der Medizintechnik

Die Stadt habe seiner Meinung nach in der Vergangenheit wirtschaftspolitisch vieles richtig gemacht und positioniere sich weiter als das Herz der bayerischen Medizintechnik-Produktion. Mit einer Gesamtinvestitionssumme von über 500 Millionen Euro in der letzten zehn Jahren habe die Medizintechnik-Branche hier "einen sehr hohen Anteil an der positiven wirtschaftlichen Entwicklung."

Für den Wirtschaftsförderer stellt das Bekenntnis der Siemens-Healthineers-AG, erneut in Forchheim zu investieren, einen Höhepunkt der städtischen Entwicklung dar. Zudem sorge für kreativen Geist in Forchheim das Medical-Valley-Center, welches als Leuchtturmprojekt der Jungunternehmerszene in der gesamten Region gelte.