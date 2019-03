Forchheim: Mann greift zwei Personen an, danach flüchtet er durch den Landkreis

Ein 35-Jähriger hat laut einer Polizeimitteilung am Freitagvormittag zwei Personen in einer sozialen Einrichtung in Forchheim angegriffen und verletzt. Danach flüchtete der Täter mit seinem Auto. Dabei verursachte er nach aktuellem Stand zwei Unfälle. Polizeibeamten stoppten die Fahrt und nahmen den Mann in Gewahrsam. Mittlerweile befindet er sich in einem Bezirkskrankenhaus.

Täter flüchtete in Richtung Bundesstraße

Am Freitagmorgen befand sich der psychisch auffällige 35-Jährige in der Einrichtung in der Birkenfelderstraße. Dort fiel er bereits wegen seines aggressiven Verhaltens auf. Daraufhin griff er eine Mitarbeiterin und einen Besucher an. Dabei verletzte er beide leicht. Anschließend flüchtete der Mann in seinem BMW mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung der Bundesstraße B470.

Angestellte verständigten Polizei

Angestellte der sozialen Einrichtung verständigten die Polizei. Mehrere Streifenbesatzungen der Polizeiinspektionen Forchheim und Ebermannstadt und der Verkehrspolizei Bamberg fahndeten nach dem schwarzen BMW. Während seiner Flucht auf der B470 in Richtung Ebermannstadt missachtete der Fahrer aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt nicht nur die Verkehrsregeln, sondern auch sämtliche Anhaltesignale der Polizei.

Notruf richtig absetzen: Das müssen Sie beachten Mehr zum Video "Notruf richtig absetzen: Das müssen Sie beachten"

Rücksichtslose Flucht des Täters bis nach Muggendorf

Im Ebermannstadter Ortsteil Gasseldorf überholte der Flüchtende einen Dacia und streifte ihn dabei. Der Dacia stieß dadurch gegen die Leitplanke, woraufhin der Fahrer leichte Verletzungen erlitt. Der Flüchtende hielt danach jedoch nicht an. Stattdessen setzte er seine rücksichtslose Fahrt in Richtung Muggendorf fort. Dabei verursachte der Mann bei einem weiteren Überholvorgang bei Streitberg einen Verkehrsunfall mit einem Audi.

In Muggendorf stoppte die Polizei den BMW. Beamte nahmen den 35-Jährigen Fahrer vorläufig fest. Der 35-Jährige muss sich einer Blutabnahme unterziehen. Außerdem ermitteln Forchheimer Polizeibeamte nun wegen mehrerer Delikte gegen den Mann. Aufgrund seiner psychischen Verfassung brachten ihn die Beamten in ein Krankenhaus.

Verkehrsteilnehmer die bei der Flucht gefährdet oder geschädigt wurden, sollen sich bei der Polizei melden

Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Mannes mit dem Kennzeichen aus dem Zulassungsbereich Erlangen-Höchstadt gefährdet oder geschädigt wurden, sollen sich bei der Polizei Forchheim unter der Telefon-Nummer 09191 70900 melden.

Lesen Sie auch: Verfolgungsjagd durch Fürth: Fahranfänger flieht vor Polizei - Autofahrer müssen ausweichen