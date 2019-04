Am Sonntagnachmittag eskalierte ein Streit zwischen einem 10- Jährigen und einem 13-Jährigen in einer Wohngruppe in der Don-Bosco-Straße in Forchheim.

Der Jüngere von beiden nahm während der Auseinandersetzung eine Pfanne in die Hand und schlug damit dem Jugendlichen ins Gesicht. Dieser wurde an der Lippe verletzt und musste zur weiteren Versorgung vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Klinikum gebracht werden.