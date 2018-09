Forchheim: Jugendlicher nach Sex-Chat verurteilt

Von Julia Heimberger

Der junge Mann aus stabilen familiären Kreisen feierte seinen 18. Geburtstag Samstagabend in der Garage seiner Eltern und trank kräftig über den Durst. "Da hab ich wohl ein bisschen über die Stränge geschlagen, das waren sieben bis acht Bier, Schnäpse und Jackie-Cola", erinnert sich der Gymnasiast an den Abend im September 2017. Kurz vor Mitternacht sei er dann mit seinem Handy online gegangen, habe sich in einem Chat angemeldet und sei in Kontakt mit einem Mädchen getreten. Das Mädchen sei elf Jahre alt gewesen. Die Website Knuddels.de darf jedoch erst von Jugendlichen ab 14 Jahren verwendet werden. Bei der Anmeldung gibt es jedoch keine Altersverifikation, somit kann sich jeder anmelden und als eine andere Person ausgeben.

Angeklagter ließ seiner sexuellen Fantasie im Chat freien Lauf

Der betrunkene 18-Jährige chattete dennoch mit dem "Mädchen" und ließ seinen sexuellen Fantasien im Chatverlauf freien Lauf. Er schrieb dem Mädchen deftige sexuelle Aufforderungen, teilweise auch aus dem BDSM-Bereich. Er formulierte seine Vorstellungen, wie zum Beispiel sie zu "versklaven", sie anzubinden und sie solle ihm "als Stute dienen". Im Verlauf der Unterhaltung erhielt der junge Mann ein Foto des Mädchens, das nach dem Bild vermutlich erst zehn Jahre alt war. Statt das Gespräch aufgrund der Minderjährigkeit seines Gegenübers abzubrechen, chattete er weiter mit dem Kind. Zusätzlich schickte der dem vermeintlichen Mädchen ohne vorherige Ankündigung oder Aufforderung ein Bild seines erigierten Penis in Großaufnahme.

Chatverlauf von der Polizei sichergestellt

Der Chatverlauf wurde bei den späteren Ermittlungen von der Polizei sichergestellt. Die Staatsanwältin befand die obszöne Wortwahl und die Kommunikation als "ziemlich erschreckend", und die Tat sei weder als Kavaliersdelikt noch als jugendlicher Leichtsinn zu werten. Nach Paragraf 176 Strafgesetzbuch (StGB) gelten sexuelle Handlungen an, vor und mit einem Kind unter 14 Jahren als Missbrauch und sind daher verboten. Glück im Unglück hatte der junge Mann, dass sein Gegenüber eben kein elfjähriges Mädchen war, sondern ein erwachsener Mann. Amtsrichter Philipp Förtsch verhandelte daher nicht wegen "sexuellen Missbrauchs von Kindern", sondern wegen "Verbreitung pornografischer Schriften" nach Paragraf 184 StGB. Demnach ist es strafbar, pornografische Bilder und Videos unaufgefordert zu versenden, auch wenn der Empfänger bereits über 18 Jahre alt ist.

Urteil: 500 Euro Geldstrafe und fünf Gesprächstermine

Die Staatsanwältin forderte eine Geldstrafe von 1500 Euro sowie fünf Gesprächsterminen zum Umgang mit Mädchen und Frauen, zur Akzeptanz der Grenzen anderer und zum verantwortungsvollen Umgang mit sozialen Medien. Amtsrichter Philipp Förtsch schloss sich in seinem Urteil teilweise der Staatsanwaltschaft an. Er verhängte eine Geldstrafe von 500 Euro sowie die geforderten fünf Gesprächstermine. Das Urteil ist rechtskräftig. Er appellierte eindringlich an den Gymnasiasten, der mittlerweile eine Lehre macht: "Das Internet vergisst nichts, und es war ja ein richtiger Exzess."