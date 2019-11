Forchheim: Johanna, Ivanka-Maria und Judith sind die neuen Weihnachtsengel 2019

Die drei Weihnachtsengel für den "schönsten Adventskalender der Welt" 2019 sind Johanna Schreiber (21 Jahre) aus Möhrendorf, Ivanka-Maria Schuberth (23 Jahre) aus Forchheim und Judith Brück (20 Jahre) aus Heroldsbach.

In der Adventszeit öffnen die drei Weihnachtsengel jeden Tag ein neues Kalenderfenster am Forchheimer Rathaus und sprechen den Prolog. Die Himmelsboten sorgen außerdem bei rund 20 Terminen für weihnachtliche Stimmung, zum Beispiel in Kindergärten, Behinderten- und Seniorenheimen und auf Vereinsfeiern. Wer einen Weihnachtsengel für eine Feier buchen möchte, kann bei der Tourist-Information anfragen unter der Telefonnummer 09191 714338 oder per Mail an tourist@forchheim.de.

Das waren die drei Weihnachtsengel 2018 Lena , Luise und Michelle

Im Anschluss an die tägliche Fensteröffnung am "schönsten Adventskalender der Welt" um 18.30 Uhr ziehen die Engel zudem den Tagesgewinner aus der Weihnachtslotterie zu ziehen.

Adventskalender, Verlosung, Kinderprogramm: Das erwartet die Menschen auf dem Forchheimer Weihnachtsmarkt:

Kalender Das historische Forchheimer Rathaus verwandelt sich wieder "zum schönsten Adventskalender der Welt". Der Kalender wird offiziell am Freitag, 29. November, um 17 Uhr eröffnet. Am 1. Dezember (um 18.30 Uhr) öffnet ein Forchheimer Weihnachtsengel das erste Fenster und spricht den Prolog.

Verlosung Im Anschluss an das tägliche Türöffnen zieht ein Engel auf der Bühne des Rathausplatzes ein Los. Teilnehmer können Preise im Wert von rund 250 Euro und am 24. Dezember sogar ein neues Auto gewinnen. Ein Weihnachtslos kostet 1 Euro. Insgesamt gibt es 40 000 Lose. Die Lose können ab Montag, 11.November, in der Tourist-Information, der Hauptstelle der Volksbank Forchheim gekauft werden, ab dem 29. November außerdem in der Gherla-Bude gegenüber des Rathauses.

Markt Auf dem Rathausplatz entsteht der Weihnachtsmarkt mit etwa 25 Buden mit fränkischen Essen, warmen Getränken, Leckereien, Weihnachtsdeko und vielem mehr. Außerdem sind Kutschfahrten, ein Nostalgie-Karussell, ein Kindertheater, eine Eisenbahnausstellung sowie eine lebende Krippe geplant.

Öffnungszeiten Der Forchheimer Weihnachtsmarkt ist vom 29. November bis zum 23. Dezember, montags bis freitags von 12 bis 20 Uhr geöffnet; an Samstagen und Sonntagen bereits ab 11 Uhr. Außerdem ist er an Heiligabend, 24. Dezember, von 9 bis 12 Uhr, geöffnet.