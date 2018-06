Forchheim: Dieses Start-up will psychisch Kranken helfen

Das Start-up Mindpax hat eine Vision - Digitale Technologie soll Patienten mit schweren psychischen Krankheiten wie bipolarer Störung oder Schizophrenie helfen. Die tschechischen Entwickler arbeiten an einem Digitalgerät, das Daten von psychisch Kranken sammelt und den behandelnden Arzt warnt, bevor sich die psychische Gesundheit verschlimmert.Damit diese neuartige Erfindung den nächsten Schritt nehmen kann und künftig womöglich Patienten in ganz Europa davon profitieren, hat das Mindpax-Team eine zweite Heimat in Forchheim gefunden. "Wir passen perfekt ins Konzept des Medical Valley Centers, weil wir Technologie nutzen, um die Gesundheitsversorgung und den Zustand von Patienten zu verbessern", erklärt Sona Sikorová von Mindpax.Sie tüfteln an einem medizinischem Gerät, das mit Hilfe von Sensor, App, künstlicher Intelligenz und Internet drohende Attacken vorherzusagen. Wie das Gerät funktioniert, welche Vorteile die Region bietet und warum das Start-up auf der Suche nach deutschen Studentinnen und Studenten ist, lesen sie auf inFranken.de-PLUS