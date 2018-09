Forchheim: Alkoholiker verletzt Polizisten - 36-Jähriger zu Haftstrafe verurteilt

Der Bamberger Strafrichter Mathias Schmolke war sich nach der Verhandlung sicher: Der angeklagte 36-jährige Forchheimer hatte sich im März und April in mehreren Fällen strafbar gemacht. Damals hatte sich seine Ex-Freundin bei ihm gemeldet, da sie jemanden zum Reden brauchte. Seitdem verbrachte er mehr Zeit in ihrer Wohnung im Forchheimer Norden. Neben den beiden waren dort auch immer Bekannte seiner Ex-Freundin, mit denen sie gemeinsam exzessiv Alkohol tranken. Anfang März kam es zwischen dem Angeklagten und seiner Ex-Freundin dann zum Streit. Er habe einen "einen Kopfstoß antäuschen" wollen, erwischte die Geschädigte dabei jedoch am Kopf, erklärte der 36-Jährige im Gerichtssaal.

Weitere Auseinandersetzung

Das war nicht der einzige Vorfall: Bei einer weiteren Auseinandersetzung mit einer Bekannten der Verletzten trat er dieser Mitte Mai mit dem Fuß gegen die linke Bauchseite. Als daraufhin die Polizei eintraf, beleidigte er diese als "Drecksbullen", "Hurensöhne" und "Wichser". Zudem warf er Gegenstände nach den Beamten, wobei einer von ihnen am Bein getroffen, aber nicht verletzt wurde. Als weitere Unterstützung der Polizei eintraf, beleidigte er diese ebenfalls mit Worten wie "Alle Bullen sind Bastarde". Zudem zeigte er den Polizisten den ausgestreckten Mittelfinger.

Im April verletzte der Angeklagte einen anderen Bekannten mit einer Whiskeyflasche. Der Angeklagte räumte ein, dass er ihm mit der Flasche auf den Kopf schlug. Er habe seine 17-jährige Tochter beschützen wollen, die von dem Mann in der Wohnung der Ex-Freundin belästigt worden sei, rechtfertigte sich der Forchheimer. Der Verletzte erlitt eine Platzwunde. "Ich wollte das nicht und habe im Affekt gehandelt", erklärte der Angeklagte.

Konsum von Alkohol in Grenzen

Bis zur Verhandlung hatte sich der Angeklagte in der Justizvollzugsanstalt in Bamberg in Untersuchungshaft befunden. Bevor der 36-Jährige wieder nach Forchheim kam, habe sich der Konsum von Alkohol "in Grenzen" gehalten, erzählte er. Auch mit der Führungsaufsicht habe es "halbwegs geklappt". Bei der Führungsaufsicht untersteht der Straftäter einer Aufsichtsstelle und bekommt einen Bewährungshelfer, die ihm helfend und betreuend zur Seite stehen.

Was den Alkohol betrifft, habe er zwar "mehrere Rückfälle" gehabt: Er hat sich nicht bei seinen Ansprechpartnern gemeldet und hat auch das Alkoholverbot missachtet. "Am Anfang war es nur Bier, aber die letzten Wochen nur noch Schnaps." Nach der Untersuchungshaft gehe es ihm jetzt besser. Im Gefängnis habe er kein Bedürfnis Alkohol zu trinken, danach könne es jedoch wieder ein Problem für ihn werden.

Frage nach der Zukunft

Nachdem das Vorstrafenregister des Angeklagten verlesen wurde, stellte Strafrichter Matthias Schmolke fest, dass die meisten Straftaten unter dem Einfluss von Alkohol und anderen Betäubungsmitteln passierten und das Einhalten der Führungsaufsicht ein Problem sei. Der Amtsrichter fragte den Angeklagten schließlich nach seinen Zukunftsvorstellungen. Der Forchheimer beteuerte, dass er ein völlig neues Leben beginnen und dazu auch weiter weg ziehen möchte.

Bei den Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung herrschte weitestgehend Einigkeit. Staatsanwalt Wedekind forderte eine Haftstrafe von insgesamt zwei Jahren ohne Bewährung. Verteidiger Kohler stimmte seinem Kollegen zu, sprach sich jedoch für eine Haftstrafe von einem Jahr und acht Monaten aus. Richter Schmolke verurteilte den 36-jährigen Forchheimer schließlich zu einem Jahr und zehn Monaten.