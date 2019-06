Forchheim: 28-Jährige Schwarzfahrerin bespuckt, bedroht und beißt Polizisten - Frau zu langer Haftstrafe verurteilt

Eineinhalb Jahre muss eine 28-jährige Kroatin aus Forchheim ins Gefängnis, weil sie am 5. November 2018 im Regionalexpress zwischen Hirschaid und Erlangen randaliert und einen Bundespolizisten verletzt hat. Bei einer Fahrscheinkontrolle war die Schwarzfahrerin aufgeflogen, die auf Grund dreier Haftbefehle gesucht wurde. Vor dem Amtsgericht Bamberg sprach kaum etwas zu ihren Gunsten.

Schwarzfahrerin auf Grund dreier Haftbefehle gesucht

Es ist Montag früh kurz vor fünf Uhr. Im Zug von Bamberg nach Nürnberg herrscht dichtes Gedränge. Die Pendler machen sich auf den Weg zur Arbeit. Eine Zugbegleiterin kontrolliert die Fahrscheine. Als sie zu Svetlana O. (Name geändert) kommt, hat die junge Frau kein Ticket. Die Fahrkarte hätte 3,57 Euro gekostet. Stattdessen verweigert die Schwarzfahrerin Name und Anschrift. Später wird klar werden: Sie wird auf Grund dreier Haftbefehle gesucht.

Weil die Bahnmitarbeiterin weiß, dass sich weiter hinten Bundespolizisten befinden, die täglich zum Dienst fahren, holt sie einen der uniformierten Beamten herbei. Auch der kommt nicht weiter. Vielmehr beginnt Svetlana O. damit, ihr Gegenüber zu schubsen und anzuschreien. Das Gebrüll wird im Laufe der kommenden Viertelstunde zwar zwischendurch abebben, aber dennoch an Lautstärke zunehmen, bis nicht nur die Passagiere im Waggon, sondern auch weitere Bundespolizisten auf den Tumult aufmerksam werden. Zuletzt kommt auf dem Bahnhof Forchheim sogar der Lokführer nach hinten, weil er das Geschrei gehört hat.

Schläge, Tritte, Spuck-Attacke und Beleidigungen

Es wird vier kräftige Männer von der Bundes- und Landespolizei brauchen, um Svetlana O. unter Kontrolle zu bringen. Immer wieder versucht sie zum Ausgang zu gelangen, springt ungestüm herum, knallt dabei mit dem Kopf gegen die Fensterscheibe. "Ich bin eine Göttin, Ihr seid Dreck! Ihr könnt mir gar nichts!" Bis sie gefesselt werden kann, hat sie wild um sich geschlagen und getreten. Sie hat die Staatsdiener bespuckt und beleidigt. Wobei "Arschlöcher", "Wichser" und "Depp" noch die harmloseren Anreden sind.

Todesdrohungen im Zug: Einhandmesser in der Hosentasche

"Es war eine solche Tirade. Da kann ich mich nicht an alle Ausdrücke erinnern," so eines der Opfer. Völlig in Rage droht sie den Bundespolizisten: "Ich jage dir eine Kugel in den Kopf!" und "Ich steche dich ab!" Was erst bei der Durchsuchung am Bahnhof Erlangen klar wird. Svetlana O. hat ein Einhandmesser griffbereit in der Hosentasche. In 40 Jahren Dienst habe er einen solchen Ausraster noch nicht erlebt, der sich über fast 20 Minuten hingezogen habe, so einer der Polizeibeamten. "Ich hatte das starke Gefühl, sie stand unter Drogen." Nur wird in der Aufregung leider vergessen, ein entsprechendes Screening zu machen.

Frau beißt Polizisten: Tiefe Wunde

"So eine Bisswunde habe ich noch nicht gesehen." Dabei macht Strafrichterin Christine Schäl ihren Job schon einige Jahre. Die Zahnabdrücke sind tief im Fleisch des linken Oberarmes zu finden. Obwohl der Polizeibeamte nicht nur ein Hemd, sondern auch eine Jacke anhatte. Dabei zerriss die Kleidung und verursacht einen Schaden von 115,61 Euro. Zudem war der Bundespolizist durch die Attacken, die ihn auch am Ellenbogen und am Knie verletzte, vier Wochen dienstunfähig. Als es um das Schmerzensgeld geht und ihm bekannt wird, dass die Angeklagte es nicht wird zahlen können, verzichtet er auf die angebotenen 750 Euro. Denn bei einer Summe jenseits der 500 Euro springt der Staat für seine Bediensteten ein. "Das will ich nicht. Ich bin ja auch Steuerzahler."

Angeklagte: Biss sei nur ein Reflex gewesen

Mit ihrer Ansicht, sie habe sich kooperativ und ruhig verhalten, die Polizisten hätten völlig unangemessen gehandelt, bleibt die Angeklagte allerdings alleine. Keiner der Zeugen, ja nicht einmal die Videoaufzeichnung der im Zug angebrachten Überwachungskameras, stützte ihre Darstellung. Trotzdem blieb Svetlana O. bis zuletzt dabei, "die Polizisten haben mich voll krass angepackt". Dabei seien die gar nicht zuständig gewesen. Der Biss sei nur ein Reflex gewesen. Dem entgegnete die Zugbegleiterin, die Beamten hätten beruhigend auf Svetlana O. eingeredet. Die Aggressionen seien nur von der Angeklagten ausgegangen. Solch handgreifliches Verhalten nehme leider immer mehr zu.

Staatsanwalt: "Von Respekt gegenüber anderen Menschen keine Spur."

Staatsanwalt Dr. Ralph Zenger forderte eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten. Er sah den Widerstand gegen und den tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte, die Bedrohungen und Beleidigungen, die vorsätzliche Körperverletzung und die Sachbeschädigung als erwiesen an. Angesichts der fehlenden Einsicht und der vielen Vorstrafen wegen vorsätzlicher und versuchter Körperverletzung, Beleidigung, Sachbeschädigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Einfuhr von Betäubungsmitteln, die Svetlana O. an den Amtsgerichten Nürnberg, Fürth, München und Köln "gesammelt" hatte, sah er keinen Spielraum für eine Bewährung. "Von Respekt gegenüber anderen Menschen keine Spur."

Am Ende stieß auch ihr Pflichtverteidiger Stefan Wagner (Würzburg) ins gleiche Horn. Woraufhin seine Mandantin kein Wort mehr mit ihm wechseln wollte. Nachdem Svetlana O. ihre Strafe abgesessen hat, wird sie Deutschland für die nächsten fünf Jahre verlassen und in ihre kroatische Heimat zurückkehren müssen. Das hatte das Landratsamt Forchheim bereits vor dem Prozess am Amtsgericht Bamberg verfügt.