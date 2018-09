Flurbereinigung Wüstenstein mit Gewässer- und Naturschutz verbunden

1988 wurde die Flurbereinigung Wüstenstein angeordnet, jetzt nach 30 Jahren wurde sie abgeschlossen. Dazu trafen sich die neun Vorstandsmitglieder der Teilnehmergemeinschaft (TG) mit ihren Stellvertretern zur letzten Sitzung im Dorfgemeinschaftshaus in Gößmannsberg. Sie fassten folgenden denkwürdigen Beschluss: "Die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft sind abgeschlossen. Die Teilnehmergemeinschaft kann deshalb erlöschen. Dem Verband für Ländliche Entwicklung Oberfranken wird hiermit für die Kassenführung Entlastung erteilt. Mit der Zustellung der unanfechtbaren Schlussfeststellung erlischt die Mitgliedschaft der Teilnehmergemeinschaft im Verband. Zugleich scheidet die Teilnehmergemeinschaft auch aus allen für sie laufenden Versicherungen aus."

Alle Grundstücke vermessen

Der Vorsitzende der TG, Oskar Deglmann vom Amt für Ländliche Entwicklung , bilanzierte, dass in den 30 Jahren 4.973.225 Euro für die Flurbereinigung und die Dorferneuerung in den Raum Wüstenstein, Gößmannsberg, Draisendorf und Rauhenberg geflossen seien. Alle Grundstücke wurden vermessen und neu geordnet. Die Kosten, die sie dafür zu tragen hatten, konnten die Beteiligten auch abarbeiten. Umgelegt wurden auf alle Beteiligten 317.189 Euro. Oskar Deglmann sprach von einer sehr guten Erschließung und Zusammenlegung der landwirtschaftlichen Flächen. Mit dem Verfahren Wüstenstein seien die Grundlagen gelegt worden, dass hier auf den Flächen wirtschaftlich gesunde Lebensmittel erzeugt werden können. Die Landwirte können nun auf neuen Wegen zu ihren bis zu zwölf Hektar großen Ackerflächen fahren.

Gewässer- und Naturschutz

Dem Gewässer- und Naturschutz wurde von der TG mit 7,4 Hektar Landschaftspflegeflächen und von der Wasserwirtschaftsverwaltung mit 11,5 Hektar Uferschutzsteifen viel Raum gegeben. Mit den Neupflanzungen sowie den Verpflanzungen von bestehenden Strukturen sei die wunderschöne Landschaft erhalten und teilweise sogar bereichert worden. Bei den Dorferneuerungsmaßnahmen stellte Deglmann das Dorfgemeinschaftshaus in Gößmannsberg, die Parkplätze am Friedhof und im Aufseßtal, die Brückenbauten in Draisendorf und im Aufseßtal sowie den Bau von Regenrückhaltungen zum Hochwasserschutz und zur Verhinderung der Verschlammung der Aufseß heraus. Zu den naturschützerischen Maßnahmen gehörten die Ausweisung und Renaturierung eines Quellbaches als Laichgebiet für Kleinfische, die Ausweisung von Uferrandstreifen an der Aufseß sowie die Ausweisung von Schutzflächen für Dolinen. "Neben den Leistungen für die Landwirtschaft dienen die Flurbereinigung und die Dorferneuerung auch dem Markt Wiesenttal, den örtlichen Firmen und dem Tourismus", sagte Deglmann. Die Zusammenarbeit mit Hans Brütting als örtlich Beauftragter und seinem Vorstandsteam sei "super" gewesen, erklärte Deglmann. Hans Heißenstein lobte den scheidenden Vorstand für die vorzüglich gestaltete Festschrift zum Verfahren Wüstenstein. Wiesenttals Bürgermeister Helmut Taut (FWW) sprach von einem Großprojekt, welches vor 30 Jahren von seinem Amtsvorgänger Paul Pöhlmann angestoßen und auf den Weg gebracht worden sei und das jetzt erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Taut würdigte Hans Brütting, der als Beauftragter die Geschicke der TG von Anfang an mit großem Einsatz leitete. "In Oskar Deglmann und seinem Mitarbeiter Ludwig Göller haben wir nicht das Bamberger Amt, sondern zwei Kerle gehabt, welche in Wüstenstein ihre Spuren nachhaltig hinterlassen haben", erkannte das Gemeindeoberhaupt an.