Firma Kreuzberg-Quelle investiert in hochmoderne Schnapsbrennanlage

Eine der modernsten Schnapsbrennanlagen ist in Willersdorf feierlich eingeweiht worden. Pfarrer Matthias Steffel gab der neuesten Errungenschaft der Firma Kreuzberg-Quelle-Mineralbrunnen und Edelbrandweinbrennerei den kirchlichen Segen und drückte den Knopf zum Start des Einweihungsbrandes. Der 1971 gegründete Familienbetrieb wird in der zweiten Generation vom Ehepaar Heike und Jürgen Ackermann geführt. Sie stellen über 30 verschiedene Sorten an Mineralwasser und Süßgetränke her. Seit 2018 ist zu ihren zahlreichen Zertifizierungen auch die Bio-Zertifizierung hinzugekommen: Die Ackermanns stellen Bio-Limonaden in 20er- und 11er-Kisten her, die mittlerweile bis in die Bundeshauptstadt Berlin vertrieben werden.

Maschinenpark

Der große Maschinenpark ist nun um eine Schnapsbrennanlage erweitert worden. Jürgen Ackermann stellte bei der Weihefeier die Besonderheiten heraus: "Keine vergleichbare computergesteuerte, energiesparende und wärmerückgewinnende Anlage ist momentan auf dem Markt oder in der Planung", teilte er stolz den vielen neugierigen Besuchern mit. Pfarrer Matthias Steffel ließ sich nicht lange bitten, um für die "modernste Schnapsbrennerei Deutschlands" den kirchlichen Segen zu erteilen. Er tat dies mit dem extra zuvor geweihten Wasser aus der betriebseigenen "Kreuzbergquelle". "Auf dass die Anlage noch viele gute Sachen hervorbringt und die Destillate - in Maßen genossen - den Menschen Gutes tun", sagte er bei der Weihezeremonie. Die Glückwünsche der Gemeinde Hallerndorf übermittelte Dritter Bürgermeister Reinhold Kotzer (WGWH): "Wir freuen uns sehr, wenn sich unsere ortsansässigen mittelständischen Betriebe weiterentwickeln, hier am Standort in der Gemeinde investieren und immer wieder innovativ sind. Aufgrund des Bekanntheitsgrades, des positiven Images des Betriebes und des enormen Einzugsgebietes seid ihr ein ganz besonderer Werbeträger für unsere Gemeinde."

Führungen durch die Anlage

In den anschließenden Führungen durch die neue Anlage erläuterte Firmenchef Jürgen Ackermann den Brennvorgang und die Besonderheiten der modernen Anlage. Beim Brennprozess kommen neueste technologische Alkoholabtrennungsverfahren und Alkoholmessungen zum Einsatz. Ein Teil der benötigten Wärme wird ökologisch durch Sonnenenergie gewonnen. "Darüber hinaus wird mittels der neuartigen Steuerung sowie geeigneter Sensorik und Aktorik (Antriebstechnik) der Kühlwasserzufluss geregelt, so dass eine bedarfsgerechte Kühlung zu jedem Zeitpunkt gewährleistet ist. Die an das Kühlwasser abgegebene Wärme geht dabei nicht verloren, sondern in weiterem zur Erwärmung des Gebäudes genutzt", informierte Ackermann. Der Erlös aus der Einweihungsfeier mit einem bunten Rahmenprogramm ging als Spende an den Willersdorfer Kindergarten.