FFW Bammersdorf feiert und Minister Herrmann kommt

Lange Geschichte





Technische Hilfeleistung im Fokus



Neben einem Rockabend am Freitag mit "Justice" und einem Beat-Abend mit den "Chicolores" sind der "Blaulichttag" am Samstagnachmittag sowie der gesamte Sonntag mit Gottesdienst, Frühschoppen und dem Festumzug ab 14 Uhr Bestandteil des Gründungsfestes. Am Samstagabend sorgen die "Trunstadter Musikanten" für Stimmungsmusik im Festzelt.Zum Finale des Festwochenendes am Montagabend konnte Staatsminister Joachim Herrmann CSU ) als Redner gewonnen werden. Er wird auch persönlich die Ehrungen verdienter Feuerwehrleute aus der Marktgemeinde Eggolsheim für 25 und 40 Jahre aktiven Feuerwehrdienst vornehmen.Im Landkreis Forchheim können viele Feuerwehren auf eine lange Geschichte zurückblicken, die mittlerweile fünf oder gar mehr Generationen umfasst. Der Großteil der Wehren wurde bereits in den 70er und 80er Jahren des vorletzten Jahrhunderts ins Leben gerufen - so auch die Feuerwehr Bammersdorf . Die offizielle Geburtsurkunde des königlichen Bezirksamtes ist auf den 24. Februar 1878 datiert. Es wurden unter Kommandant Georg Heckmann insgesamt 56 Wehrmänner gemeldet - eine respektable Anzahl an aktiven FreiwilligenAusgestattet mit nur 50 Meter Schlauchmaterial und einer Kübelspritze sorgte sich die Mannschaft um das Wohl ihrer Gemeinde im Brandfall. Überwiegend wurden Wiesen-, Wald-, Scheunen- und Häuserbrände gelöscht. Dabei konnte durch das Eingreifen der Feuerwehrmänner einige Male das Vieh gerettet werden. Ein Wohnhausbesitzer verdankt dem mutigen Einsatz eines Feuerwehrmannes sogar sein Leben.Mittlerweile liegt der Fokus vor allem in der technischen Hilfeleistung. Die Einsatzorte beschränken sich nicht mehr nur auf die eigene Ortschaft. Das Wichtigste ist das Engagement der ehrenamtlichen Hilfskräfte und die gute Zusammenarbeit zwischen den Feuerwehren, um bei Feuer, Hochwasser und Unfällen stets schnelle Hilfe leisten zu können.Vor 15 Jahren, also zum 125. Gründungsjubiläum, wurde die Gerätehalle in Eigenleistung zu einem richtigen Feuerwehrhaus ausgebaut. Auch die Fahrzeuge wurden im Laufe der Zeit an die neuen Herausforderungen des Brandschutzes angepasst. Dabei ist die Bammersdorfer Wehr mit einem Löschfahrzeug und einem Mannschaftstransportwagen bestens ausgestattet.Auch wenn die Mannschaftsstärke nicht mehr an die vor 140 Jahren heranreicht, sind die Einsatzbereitschaft und der Zusammenhalt innerhalb der Truppe so gut wie eh und je - angefangen von der Jugendfeuerwehr bis hin zu den Erfahrungsträgern. Und dieses soziale Engagement soll dieses Jahr zum runden Jubiläum wieder gefeiert werden. Deshalb lädt die Freiwillige Feuerwehr Bammersdorf recht herzlich zum Festwochenende ein.