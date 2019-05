Feuerwehr Poxdorf stellt 315.000 Euro teures Fahrzeug in Dienst

Am Florianstag in Poxdorf ist das neue Löschfahrzeug LF 10 im Rahmen eines Dorffestes gesegnet und in Dienst gestellt worden.

Nach dem Gottesdienst in der Pfarrkirche Mariä Opferung zog der Festzug, angeführt von der Blaskapelle, bei schönem Maiwetter zum Feuerwehrhaus in der Hauptstraße. Dort hatten fleißige Helfer für Feuerwehrler und Gäste bereits alles vorbereitet: Tische und Bänke, Getränkeausschank und Mittagessen. Gut sichtbar stand das leuchtend rote, mit Girlanden geschmückte Feuerwehrauto quer auf der Straße. Zu Beginn der Zeremonie begrüßte Bürgermeister Paul Steins (CSU) die Gäste, unter ihnen Landrat Hermann Ulm, MdL Michael Hofmann (beide CSU) und Kreisbrandrat Oliver Flake. In einer kurzen Ansprache betonte der Bürgermeister, dass die Gemeinde die Anschaffung dieses 315.000 Euro teuren Löschfahrzeuges geschultert habe, weil sie für die Sicherheit aller Bürger verantwortlich sei.

In Österreich abgeholt

Ende März 2017 hatte der Gemeinderat zugestimmt; im Dezember 2018 holten Feuerwehrkommandant Wouter Holland und sein Stellvertreter Frank Heidkamp das nagelneue LK 10 in Leonding/Österreich bei der Herstellerfirma ab und brachten es nach Poxdorf. Paul Steins dankte Holland und Heidkamp für all die Zeit und Mühe, die sie hatten aufwenden müssen, damit Bestellung und Vergabeverfahren richtig durchgeführt wurden und das Fahrzeug schließlich mit der passenden Ausstattung geliefert werden konnte.

Die Segnung

Pfarrer Jürgen Dellermann nahm die feierliche Segnung des Fahrzeuges vor. Nach einem Gebet und einer gemeinsamen Fürbitte um göttlichen Schutz besprengte er das Feuerwehrauto mit Weihwasser. Es folgte die symbolische Übergabe des Fahrzeuges: Der Bürgermeister händigte dem Feuerwehrkommandanten einen großen roten Schlüssel aus. Der Kommandant wies auf die zahlreichen Vorteile des LK 10 hin, beispielsweise den 1200 Liter fassenden Wassertank, die Atemschutzgeräte, den pneumatischen Lichtmast und weitere technische Neuerungen, mit denen sich alle Feuerwehrleute seit Januar bei zahlreichen Übungen vertraut gemacht hätten.

Die FFW Poxdorf nutzte den Florianstag auch als Gelegenheit zur Ehrung verdienter Mitglieder. Für 30-jährige Dienstzeit wurde Thomas Kaul und Armin Kohlmann das Altersabzeichen verliehen. Johannes Werner und Peter Werner erhielten das Feuerwehr- Ehrenzeichen in Silber für 25-jährige Dienstzeit und das Feuerwehr-Ehrenzeichen für 25 Jahre des Freistaates Bayern, verliehen vom Staatsministerium des Inneren; Landrat Hermann Ulm überreichte Urkunde und Ehrenzeichen im Namen von Minister Joachim Herrmann (CSU).

Bürgermeister geehrt

Auch Bürgermeister Paul Steins war unter den Geehrten: Kreisbrandrat Oliver Flake verlieh ihm das Ehrenkreuz des Bayerischen Feuerwehrverbandes, das wegen besonderer Verdienste um die Feuerwehr auch an Privatpersonen vergeben wird. In seiner kurzen Laudatio vergaß der Kreisbrandrat nicht zu erwähnen, dass Paul Steins auch einmal Feuerwehrler gewesen sei: Er habe die Leistungsprüfung der Stufe 1 im Jahre 1986 abgelegt. Und als Zeichen dafür, dass die Feuerwehr weiblicher wird, erhielten Elena Baumgartl, Madeleine Haller, Sarah Maywald und Valerie Kaul einen Blumenstrauß, weil sie die Grundausbildung MTA zur Feuerwehrfrau erfolgreich absolviert hatten.