Feuerwehr Forchheim trennt verkeilte Autos

Nach einem Auffahrunfall an der Kreuzung Hainbrunnenstraße/Bayreuther Straße war es dem Abschleppdienst nicht möglich, die beiden am Unfall beteiligten Fahrzeuge zu bergen, da sich diese beim Aufprall ineinander verkeilt hatten.



Mit Hilfe eines Trennschleifers wurde schließlich die Anhängerkupplung des vorderen Fahrzeugs entfernt, um die Autos wieder trennen können.



Der Einsatz war nach gut einer Stunde beendet. Bei dem Auffahrunfall gab es laut Bericht der Feuerwehr keine Verletzten.



Hecke brennt

Für die Feuerwehr Forchheim war es bereits der zweite Alarm an diesem Tag. Gegen Mittag war es in der Merowingerstraße zum Brand einer Hecke gekommen, der aber noch vor Eintreffen der Feuerwehr von aufmerksamen Nachbarn gelöscht werden konnte.



Wie die Polizeiinspektion Forchheim dazu berichtet, kam es beim Wegbrennen von Unkraut zwischen Steinfugen vermutlich durch Funkenflug zu dem Übergreifen auf die Gartenhecke. Der 74-jährige Verursacher konnte den beginnenden Brand gerade noch durch einen bereitgestellten Wasserschlauch ablöschen, so dass nur ein Teil der Hecke Schaden nahm. Das Eingreifen der Feuerwehr Forchheim war nicht mehr notwendig.