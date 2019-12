Von drauß´ vom Walde komm ich her. Da stand ich stolz, doch dann kam er,der Mörder mit dem Sägeblatt, der machte mich kaltblütig platt.Er trennte mir vom Leib den Fuß. Ich sank zu Boden. Letzter Gruß:Wieso tust du gerad mir dies an, du gottverdammter Weihnachtsmann?Ich war der Schönste in der Schonu...