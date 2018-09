Fehlender Regen: Gemeinde Hetzles schränkt Trinkwasserentnahme ein

Die Gemeinde Hetzles hat nach Satzung für die öffentliche Wasserversorgung eine Allgemeinverfügung erlassen. Demnach wird die Belieferung der Anschlussnehmer an die öffentlichen Wasserversorgung für das Gebiet der Gemeinde Hetzles einschließlich des Ortsteils Honings beschränkt mit Wirkung am Donnerstag, 20. September. Wasser darf nicht mehr verwendet werden für Gartenbewässerung, zur Füllung von Schwimm- oder Planschbecken und zum Waschen von Kraftfahrzeugen. Aufgrund schwindender Trinkwasserreserven habe der Bürgermeister diese Allgemeinverfügung in eigener Zuständigkeit erlassen.

Fehlende Niederschläge

Die anhaltende sommerliche Trockenheit infolge fehlender Niederschläge habe im Gemeindegebiet dazu geführt, dass die natürlichen Quellen in Hetzles nur noch wenig Wasser führen. Eine Zuleitung von Wasser aus der Leithenberg-Gruppe sei zudem auf eine maximale Abnahmemenge begrenzt und könne bei anhaltender Trockenheit auch nicht gewährleistet werden. Die aktuelle Wasserentnahme übersteigt daher derzeit den Wassernachfluss aus den natürlichen Quellen sowie den Lieferungen der Leithenberg-Gruppe, so dass der Wasserpegel des vorhandenen Hochbehälters sinkt.

Es drohe daher, dass die Gemeinde die Trinkwasserversorgung nicht sicherstellen könne, wenn die Wasserentnahme nicht eingeschränkt werde. Dieses gelte selbst dann, wenn der Hochbehälter vorübergehend vor allem zu den Nachtzeiten mit geringer Wasserentnahme voll aufgefüllt wird.

Eine ungeregelte und unbeschränkte Entnahme von Wasser drohe die Wasserversorgung zusammenbrechen zu lassen. Aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere der gleichmäßigen und sicheren Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser ist daher die Verbrauchseinschränkung erforderlich. Bei Nichtbeachtung droht ein Bußgeld.