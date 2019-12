FDP Forchheim positioniert sich gegen "Mainstream"

Die FDP Forchheim hat im voll besetzten Nebenraum der "L'Osteria" am Paradeplatz ihre Liste zur Kreistagswahl 2020 aufgestellt. Unter Leitung des Bamberger FDP-Stadtrats Martin Pöhner (Oberbürgermeisterkandidat), des Kreisvorsitzenden der Jungen Liberalen Bamberg, Marco Strube (Landratskandidat), und Christian Weber (Bezirksvorsitzender der Jungen Liberalen Oberfranken) wurde die vorgestellte Kreistagswahlliste mit 60 Kandidaten und drei Ersatzkandidaten - darunter zwei Forchheimer Abgeordnete des Bayerischen Landtags - einstimmig angenommen. Der FDP-Kreisvorsitzende Sebastian Körber freut sich laut Pressemitteilung über eine "starke Liste" und auf den anstehenden Kommunalwahlkampf: "Als Liberale wollen wir uns im Kreistag stärker - als im Moment durch unseren Landrat vertreten - für eine echte Vision unserer Fränkischen Schweiz einsetzen. Einerseits müssen wir unsere Heimat schützen vor den Auswirkungen der stellenweise hysterisch geführten Klimadebatte - Stichwort: Streuobstwiesen -, andererseits müssen wir Lösungen für ÖPNV, Digitalisierung/schnelles Internet und die demografische Entwicklung im Landkreis vorantreiben." Darum würde die FDP auf eine Politik setzen, "die sich nicht vom Mainstream, sondern von den eigenen Überzeugungen leiten lässt". Personell setze die Liste auf Vielfalt und eine neue Generation vor Ort. Das Ziel der FDP: fünf Kreisräte. Angeführt wird die Liste vom FDP-Kreisrat und Kameramann Sebastian Wiegärtner. Er ist 36 Jahre alt, verheiratet, zweifacher Vater und lebt mit seiner Familie im Forchheimer Stadtteil Reuth. Neben seiner Werbeagentur ist Sebastian Wiegärtner auch durch Fernsehfilme wie "Inga Lindström" und "Rosamunde Pilcher" überregional bekannt geworden.

Die 18-Jährige Alexandra Dittrich steht auf Listenplatz 2. Sie ist Mitglied im Bezirksvorstand der Jungen Liberalen (Julis) und wurde von den Forchheimer Julis als Spitzenkandidatin nominiert. Wie ihre Nachwuchsorganisation auf Kreis- und Bezirksebene hält auch die FDP Forchheim große Stücke auf die junge Frau aus Ebermannstadt.

Das Spitzentrio zur Kreistagswahl wird ergänzt durch Roland Kraus aus Gosberg. Kraus gehört dem Kreisvorstand der FDP an. Der passionierte Jäger bewirtschaftet das Jagdrevier Wiesenthau, war im Vorstand der Bürgerinitiative "Pro Wiesenttal" (Biwo) und sitzt dem Fischereiverein Gosberger Wehr vor. Außerdem ist er von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft ernannter ehrenamtlicher Kormoranberater. Beruflich kümmert er sich um den strategischen Einkauf für Kraftwerke, im Nebenerwerb verwaltet er einen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb. Auf dem vierten Platz steht der Marktgemeinderat Reinhard Stang aus Eggolsheim. Der frühere Zahnarzt hatte in der Vergangenheit bereits als Bezirkstagskandidat für die Freien Demokraten kandidiert und will in seiner Heimatgemeinde Eggolsheim auch den Wiedereinzug in den Marktgemeinderat schaffen.

Auf Platz 5 und 6 folgen die beiden Landtagsabgeordneten Sebastian Körber, Vorsitzender im Ausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr des Bayerischen Landtags, sowie der 31-jährige Effeltricher Abgeordnete, Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion im Landtag und Gemeinderat Matthias Fischbach. Die weitere Liste: 7. Antje Müller (Ebermannstadt), 8. Juliane Dürrbeck (Weilersbach), 9. Tobias Lukoschek (Forchheim), 10. Tino Reichardt (Forchheim), 11. Peter Dorscht (Ebermannstadt), 12. Peter Striegel (Ebermannstadt), 13. Franka Struve-Waasner (Forchheim), 14. Tanja Hofmann (Eggolsheim), 15. Christian Freisinger (Forchheim), 16. Thomas Dorscht (Ebermannstadt), 17. Sebastian Schmidt (Kunreuth), 18. Ahmet Motor (Forchheim), 19. Wolfgang Braun (Poxdorf), 20. Philipp Schmalz (Forchheim), 21. Christian Koch (Wiesenttal), 22. Ursula Maßem (Hausen), 23. Daniel Bogner (Forchheim), 24. Matthias Ruschig (Eggolsheim), 25. Marianne Körber (Forchheim), 26. Birgitt Harmon (Forchheim), 27. Adelheid Krauß (Ebermannstadt), 28. Mirko Pohl (Forchheim), 29. Matthias Schneider (Weißenohe), 30. Matthias Griesbauer (Forchheim), 31. Dominik Winkel (Igensdorf), 32. Nicole Hanika (Forchheim), 33. Alexander Maier (Forchheim), 34. Henrick Gottstein (Forchheim), 35. Diana Striegel (Ebermannstadt), 36. Michelle Pohl (Forchheim), 37. Simone Nauy (Forchheim), 38. Frank Päsler (Forchheim), 39. Andreas Kunst (Heroldsbach), 40. Martin Lukoschek (Forchheim), 41. Andre Nendel (Forchheim), 42. Gerhard Dafner (Weilersbach), 43. Andreas Deißenberger (Forchheim), 44. Erika Distler (Forchheim), 45. Tobias Schlund (Forchheim), 46. Monika Reintges (Forchheim), 47. Thorsten Berlt (Forchheim), 48. Rudolf Schlömicher (Forchheim), 49. Robert Nauy (Forchheim), 50. Taner Karabulut (Forchheim), 51. Uwe Saller (Forchheim), 52. Thomas Pohl (Forchheim), 53. Oliver Merkel (Forchheim), 54. Hendrik Rässler (Leutenbach), 55. Gitti Kempf (Ebermannstadt), 56. Christian Pichl (Forchheim), 57. Marco Kaschenreuther (Forchheim), 58. Helga Keller (Neunkirchen am Brand), 59. Georg Welsch (Hallerndorf), 60. Ulrich Barz (Forchheim); Ersatz: Sebastian Bär, Jens Niklas, Karsten Saretz.