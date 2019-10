FDP-Abgeordneter: Eingeflogene Nahrungsmittel können nicht Bio-Produkte sein

Beim Kreiserntedankfest des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) in Muggendorf war der Forchheimer Landtagsabgeordnete Sebastian Körber (FDP) als Festredner zu Gast. Körber brach eine Lanze für die heimische Landwirtschaft. Ökologie funktioniere nur in regionaler Verbundenheit, sagte er. Nahrungsmittel, eingeflogen aus Südamerika, könne man nicht als Bio-Produkte einstufen. Der Landwirt müsse selbst entscheiden können, ob er ökologisch oder herkömmlich anbaut. Zuvor hatte der BBV-Kreisobmann und Oberfränkischer Bauernpräsident Hermann Greif die Gäste im voll besetzten Festzelt des Erntedank-und Kürbisfestes begrüßt. Unter ihnen waren viele Persönlichkeiten aus Politik und Kirche sowie die Motto-Majestäten aus dem Landkreis Forchheim und die Weinprinzessinnen aus Unterfranken. Auch heuer sei man froh, in Muggendorf Gast zu sein auf einem Fest, das in Oberfranken seinesgleichen suche. "Wir vom Bauernverband sind hier in einem Dorf, und das zum 46. Mal, in dem man wirklich gut feiern kann", sagte Greif. Es sei gute Tradition, an einem solchen Tag für die Ernte zu danken. Doch denke die Bevölkerung bei vollen Regalen noch an Erntedank, auch wenn Nahrungsmittel auf der ganzen Welt produziert würden? "Unsere Bauern sind ein Teil der Lösung für die Erhaltung einer intakten Umwelt", erklärte Greif. Leider würden ständig neue Vorschriften manchem Erben die Lust vermiesen, den elterlichen Hof zu übernehmen. Das Schlusswort der eineinhalbstündigen Kundgebung sprach Kreisbäuerin Rosi Kraus. Ihr Dank galt neben den Festzugteilnehmern besonders den Landfrauen. Sie hatten wieder über hundert Kuchen und Torten gebacken, die restlos verkauft wurden. Der Erlös dient einem sozialen Zweck.