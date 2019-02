Faschingsumzüge in der Region Forchheim - alle Termine, alle Orte

Samstag, 2. März

Heroldsbach Traditionell führt der Fosanochtsverein "Heroldsbacher Narren" am Samstag, 2. März, seinen großen Faschingsumzug durch die Straßen Heroldsbachs durch. Die Faschingskarawane schlängelt sich um 13.30 Uhr vom Thurner Feuerwehrhaus durch die Hauptstraße zum Friedhof und durch die Hauptstraße zurück zur Hirtenbachhalle. Bei der anschließenden Faschingsfeier zum Faschingsausklang in der Hirtenbachhalle gibt es neben einer Maskenprämierung und Kinderspielen tolle Tänze zu bewundern.

Sonntag, 3. März

Forchheim Der Faschingsumzug in Forchheim startet am Sonntag, 3. März, um 13.30 Uhr. Der Faschingszug Forchheim geht in der Siedlung Lichteneiche los und folgt der Unteren Kellerstraße bis zur Bamberger Straße. Heuer verläuft der Faschingsumzug auf einer neuen Route. Der Zug biegt dann links Richtung Stadtpark/Ritter-von-Traitteur-Schule ab und folgt der Egloffsteinstraße. Nach den Schulen biegt der Faschingszug links in die Kasernstraße und sofort wieder rechts in die Birkenfelderstraße. Danach geht es rechts stadteinwärts über die Klosterstraße zum Paradeplatz, Nürnberger Straße und in der Schönbornstraße findet der Umzug sein Ende.

Ebermannstadt In Ebermannstadt startet der Faschingsumzug am kommenden Sonntag um 14 Uhr. Auch heuer werden wieder zahlreiche Narren, Närrinnen und bunt geschmückte Wägen erwartet. An der Endstation am Marktplatz gibt es für Teilnehmer und Zuschauer und den großen Showdown mit allen Wägen und Fußgruppen.

Gößweinstein Der alljährliche Faschingsumzug in Gößweinstein findet am Sonntag, 3. März, um 14 Uhr statt. Aufstellung ist ab 13. 15 Uhr in der Behringersmühler Straße. Viele Vereine, Dorfgemeinschaften oder sonstigen Gruppen werden den Umzug durch ihre aktive Teilnahme als Fußgruppe oder mit einem Motiv-Wagen bereichern.

Hischaid Der große Faschingsumzug in Hirschaid mit anschließender Prämierung in der Jahnhalle geht um 14 Uhr los. Die Strecke für den Gaudiwurm verläuft wie folgt: Start und Aufstellung ist in Sassanfahrt am Rewe Parkplatz. Danach geht es von der Sassanfahrter Hauptstraße auf der Straße über die Regnitz- und Kanalbrücke und anschleißend auf die Luitpoldstraße. Vom Kirchplatz zieht der Faschingsumzug über die Maximilianstraße bis zur Bahnunterführung. Anschließend zieht der Gaudiwurm zurück zur Maximilianstraße und der Luitpoldstraße.

Rosenmontag, 4. März

Neuses Am Rosenmontag, 4. März, findet wieder der Faschingsumzug in Neuses statt. Ab 14 Uhr gibt es im Sportheim in Neuses Kaffee und Kuchen. Frisch gestärkt geht dann ab 16 Uhr am Sportplatz der Umzug los, an dem viele Ortsvereine aus Neuses teilnehmen. Nach dem Umzug spielen DJ´s auf 2 Ebenen Musik für Jung und Alt, außerdem wird die Bar im Sportheim eröffnen.

Waischenfeld Der Faschingsumzug in Waischenfeld startet am Montag, 4. März, um 14 Uhr. Treffen und Aufstellung ist vor dem Kindergarten in der Vorstadt. Der Gaudiwurm bewegt sich entlang der Vorstadt, Richtung Fischergasse, über die Wiesentbrücke entlang der Hauptstraße bis zum Marktplatz und endet auf dem Bischof-Nausea Platz. Dort wird Essen und Trinken angeboten. Als Höhepunkt findet ein Jugendschautanz der Hollfelder Faschingsgesellschaft mit dem Motto "Unter dem Meer" statt.

Faschingsdienstag, 5. März

Der Höhepunkt der Faschingssaison: Traditionsgemäß findet der Neunkirchner Faschingszug wieder am Faschingsdienstag statt. Um 14 Uhr startet der Gaudiwurm am Erleinhofer Tor. Komplett aus den Mitteln des NCV finanziert, ist er der Dank des Neunkirchner Carnevals Vereins an die Einwohner von Neunkirchen. Heuer wäre der Umzug wegen zu hoher Auflagen fast geplatzt.

Hiltpoltstein Auch dieses Jahr findet wieder der traditionelle Faschingsumzug in Hiltpoltstein durch den Hauptort statt. Los geht der Umzug in Hiltpoltstein am Faschingsdienstag, 5. März um 14 Uhr.

Pottenstein Ebenfalls am Faschingsdienstag zieht der Gaudiwurm durch die Altstadt von Pottenstein in der Fränkischen Schweiz. Start ist am kommenden Dienstag, 5. März, um 14 Uhr.