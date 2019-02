Faschingsball in Forchheim findet zum (vorerst) letzten Mal statt

Ulrich Pechtold will den Lumpenball in Forchheim wiederbeleben: Am Rosenmontag, 4. März, veranstaltet er einen Faschingsball in der Jahnhalle. Die Party- und Stimmungsband die "Lederhosen" werden auf der Bühne stehen. "Jetzt probieren wir es noch einmal!", bekräftigt Pechtold. Es wird der letzte närrische Tanz, bevor die Halle in Forchheim abgerissen werden soll.

In den vergangenen Jahren sei das Interesse an der Faschingsparty zum Rosenmontag, die von der SpVgg Jahn organisiert wurde, abgeflaut. 2018 fiel der Lumpenball in der Kaiserstadt deshalb sogar komplett aus. Schon damals hatte der Forchheimer Event-Veranstalter Ulrich Pechtold mit dem Gedanken gespielt, den närrischen Tanz zum Rosenmontag zu organisieren.

Der Betreiber der "UP Sports & Bar" in Forchheim, veranstaltet seit einigen Jahren den Tanz zum Faschingssamstag in der Jahnhalle (heuer treten dort am 2. März "Die Schornsteinfeger" auf). Nun hätten viele Bekannte aus dem Landkreis Pechtold gefragt, ob es auch wieder einen Faschingsball am Rosenmontag in Forchheim gebe. "Und jetzt habe ich mich darauf eingelassen", meint Pechtold.

Für den Lumpenball organisierte er die Drei-Mann-Band "Lederhosen", die bereits beim Silvestertanz in der Jahnhalle auftraten. Pechtold hofft, dass zahlreiche verkleidete Partygäste zum letzten Lumpenball in der Jahnhalle kommen.

Vorverkauf geht am Freitag los

Am kommenden Freitag startet der Vorverkauf: Die Karten kosten 12 Euro und sind ausschließlich in der Soccerhalle oder Bowlingbahn von "UP Sports & Bar" erhältlich. "Ich glaube schon, dass die Forchheimer so einen Lumpenball überhaupt wollen", bekräftigt Pechtold.

Alle Infos zum Lumpenball in der Forchheimer Jahnhalle

Wann? Der Forchheimer Faschingsball findet an Rosenmontag, 4. März statt. Beginn ist um 21 Uhr, Einlass ab 20 Uhr.

Wo? Der Veranstaltungsort ist die Jahnhalle in Forchheim auf dem Gelände der SpVgg Jahn (Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 10).

Wer? Es spielt die Partyband "Die Lederhosen".

Preis Die Karten gibt es ab Freitag, 8. Februar, im Vorverkauf für 12 Euro. Sie können nur in der "Up Sports & Bar" (Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 14) gekauft werden.