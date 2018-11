Falsche Ziegel auf dem Dach des Vereinsheims in Pretzfeld

Am Ende der Marktgemeinderatssitzung in Pretzfeld hatte Steffen Lipfert (FW) seinen Unmut über das Aussehen des Dachs des Vereinsheims geäußert, das derzeit saniert wird: "Das passt nicht in den Altort. Ist das bekannt?" Bürgermeisterin Rose Stark (SPD/Ökologen) hatte geantwortet, dass diese Maßnahme so geplant und vom Rat genehmigt worden sei. Außerdem sei das auch eine Kostenfrage. Jürgen Kaiser (CSU/BB) meinte, dass die grauen Ziegel nicht in die Umgebung passen würden. Vorgeschrieben seien eigentlich rote Biberschwanzziegel. "Von den anderen verlangen wir Biberschwanz und wir machen das so grau", schimpfte auch Gerhard Kraft (FW) und erhielt Unterstützung aus dem Gremium. Die Bürgermeisterin merkt an, dass Biberschwanz jedoch mehr kosten würde. Walther Metzner (WPA) war der Meinung, dass der Planer das Gremium darauf hätte aufmerksam machen müssen, dass die Dachziegel nicht stimmen.

Nach der Sitzung war der Vorgang von der Verwaltung überprüft worden. "In der Ausschreibung stand eine graue Bedeckung drin. Im Bauantrag dagegen Biberschwanz", erklärte die Bürgermeisterin auf Nachfrage. Dieser Bauantrag erhielt auch die Baugenehmigung durch das Landratsamt Forchheim. Im Gespräch mit dem Architekten habe dieser seinen Fehler eingeräumt. Dieser muss nun drei Angebote einholen, damit das Dach dann neu eingedeckt werden kann. Etwas verärgert hatte den einen oder anderen Marktgemeinderat die Aussage der Bürgermeisterin, dass das Gremium die graue Betonziegeleindeckung ja genehmigt habe. "Das so abzuwiegeln ist nicht gut, das ist einer Vorsitzenden nicht würdig", meinte Steffen Lipfert im Gespräch. Karl-Ludwig Grodd (WPA) engagiert sich sehr für das Vereinsheim. Er hatte sich in der Sitzung zurückgehalten, da er unsicher war, was tatsächlich im Bauantrag gestanden hatte: "Aber die Aussage war eine große Enttäuschung." Rose Stark räumt ein, dass das Gebäude früher eine graue Eindeckung hatte und sie vom Bauantrag nicht mehr alle Bedingungen im Kopf hatte. Die Dachziegel werden aber ausgetauscht.