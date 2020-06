28-Jähriger verhindert Vergewaltigung: Fall aus Franken heute bei Aktenzeichen XY

Die Kriminalsendung "Aktenzeichen XY ungelöst" trägt seit 1967 zur Verbrechensbekämpfung bei. Es werden ungelöste Fälle vorgestellt und Zuschauer können dabei helfen, die Verbrechen aufzuklären. Jährlich wird außerdem an drei Menschen, die außergewöhnliche Hilfe bei der Aufklärung von Verbrechen und Zivilcourage bewiesen haben, der XY-Preis verliehen.

Aus circa 100 Vorschlägen, die beispielsweise von Privatpersonen und Polizeidienststellen eingereicht werden können, wählt eine Fachjury im Herbst die drei Preisträger aus. Dieses Jahr könnte ein Franke zu den Preisträgern gehören.

Vergewaltigung in Kersbach: Oberfranke beweist Zivilcourage

In der Sendung am heutigen Mittwoch von "Aktenzeichen XY ungelöst" (03.06.2020, 20.15 Uhr im ZDF) wird der XY-Preis-Kandidat Nummer zwei mit einem kurzem Film vorgestellt. Dabei handelt es sich um den 28-jährigen Thomas Schmitt aus Pommersfelden-Steppach im Landkreis Bamberg.

In Kersbach bei Forchheim wird am 28. Mai 2016 eine 17-jährige Frau von einem 26-jährigen Serienvergewaltiger in den Graben einer Landstraße gezogen. Zu diesem Zeitpunkt fährt dort Thomas Schmittmit seinem Auto vorbei. "Zum Glück war es an dem Tag sehr heiß, sodass ich die Fenster im Auto unten hatte. Und ich war gerade dabei, die Musik zu wechseln, sonst hätte ich die Schreie womöglich gar nicht gehört", erinnert sich Schmitt.

Weil er die Schreie nicht gleich lokalisieren kann, wendet Thomas Schmitt. Plötzlich springt ein Mann aus dem Graben und läuft an dem Auto vorbei. Die junge Frau kriecht weinend aus dem Graben. Thomas Schmitt reagiert geistesgegenwärtig: Er informiert die Polizei und kümmert sich um das Opfer, während er den Täter beobachtet.

Genaue Täterbeschreibung hilft der Polizei

Durch seine genaue Täterbeschreibung kann die Polizei den Mann, der bereits eine 16-Jährige vergewaltigt und außerdem versucht hatte, eine 20-Jährige zu vergewaltigen, kurz darauf festnehmen. Er wurde zu neun Jahren Haft verurteilt.