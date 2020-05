Weilersbach vor 34 Minuten

Unfall

Fahrerloser Lkw bricht durch Hauswand - spektakulärer Unfall im Kreis Forchheim

Ein Lkw-Fahrer parkte am Dienstag "Am Letten" in Weilersbach und vergaß die Handbremse zu ziehen. Das Fahrzeug rollte über die Ebermannstädter Straße und durchbrach ein Gebäude der Lebenshilfe.