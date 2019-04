Fahren E-Busse bald im Landkreis Forchheim?

Leise surrt der Bus los. Kein Ruckeln, das einen plötzlich unangenehm nach vorne kippen oder in den Sitz pressen lässt. E-Mobilität ist eine angenehme Sache - auf jeden Fall für die Passagiere des GX Elec.

So heißt das Modell der französischen Firma Heuliez, das der Gößweinsteiner Busunternehmer und Kreisrat Rainer Polster (FW) in der vergangenen Woche getestet hat.

Nicht nur denken, auch handeln

Jeder, der wollte, konnte mitfahren. Geladen waren am Freitag neben Landrat Hermann Ulm (CSU) weitere Kreisräte und Unternehmerkollegen. Denn Polster will gleichermaßen Bewusstsein wie Begeisterung für die Möglichkeiten der neuen Technik schaffen.

Nicht nur so denken, wie es gerade bei den freitäglichen Demonstrationen getan werde, sondern auch so handeln wolle er. Vielleicht könnte dann bald einer dieser E-Busse durch den Landkreis fahren.

Polster ist die Umsetzung im öffentlichen Personennahverkehr wichtig. "Die Hersteller arbeiten ständig an neuen Verbesserungen", sagte er. Das heißt, größere Kapazitäten und längere Laufzeiten, die es Busunternehmern wie ihm ermöglichten, die elektrisch betriebenen Busse dauerhaft einzusetzen. Diese Möglichkeit wollte er einmal für die Region ausprobieren.

Testfahrten in Berg und Tal

Als der Busunternehmer dann am Freitag den Bus vorführte, konnte er von einem erfolgreichen Test berichten. Eingesetzt wurde der Bus auf den Linien 226 und 222, also von Forchheim aus über Gößweinstein und Egloffstein zurück nach Forchheim.

Bei einer Streckenlänge von 248 Kilometern hatte der Bus 64 Prozent Leistungsverlust zu verzeichnen, führte Polster aus und wertete das Ergebnis als klares Signal.

Wichtig war, den Bus auch unter den geographischen Bedingungen zu testen; also in Berg und Tal des Landkreises Forchheim. Diese seien offensichtlich kein Problem. Aber wie steht es mit den infrastrukturellen Bedingungen? Über Nacht, in Gößweinstein, wurde das Testmodell durch das sogenannte Langsamladen wieder einsatzfähig gemacht.

Die Infrastruktur sei noch nicht ganz vorhanden, sagte Polster in Richtung der anwesenden Politiker.

Dahingehend betonte Landrat Ulm, dass die Möglichkeiten der E-Mobilität bereits im Arbeitskreis der ÖPNV diskutiert würden. "Man muss schauen, wie sich das Thema entwickelt", sagte er und meinte, dass auch die Frage der staatlichen Förderung geklärt werden müsse. Grundsätzlich steht Ulm einem solchen Wandel aber offen entgegen.

Die Ladenotwendigkeiten müssten mit dem Linienplan abgestimmt werden, antwortete Polster auf eine kritische Frage seines Kollegen, wie es denn aussehe, wenn der Bus spät nachts den Betrieb einstelle und früh morgens wieder los müsse.

Das seien zudem Probleme, die sich nur ergeben, führte Polster weiter aus, solange es an einzelnen größeren Haltestellen nicht die Möglichkeit einer schnelleren Ladung gebe.

100 Prozent Ökostrom

Was die Stromversorgung der E-Busse angehe, müsse man die Energiefragen ganzheitlich betrachten, betonte Polster. Das vorgeführte Testmodell führe mit 100 Prozent Ökostrom, dessen positive Ökobilanz sein Sohn, Frank Polster, vorstellte.

Außerdem funktioniere die Lenkung ebenso wie Heizung im Bus elektronisch. Das heißt, der Bus steht unter und fährt mit Strom. Er erzeugt also keinerlei umweltschädliche Emissionen. Sonja Geisler, die mit ihrem Vater spontan mitgefahren ist, meint: "Es beruhigt das Gewissen." Das Fahrerlebnis sei aber, abgesehen von der geringen Lautstärke nicht viel anders als in anderen Bussen. Ihr Vater meint hingegen lapidar zur E-Mobilität im Allgemeinen, dass Deutschland mal wieder hinten an sei.

Mehr als doppelt so teuer

Polster sagte, etwa 99 Prozent der elektrisch betriebenen Busse fahre in China. In Bayern könne der Landkreis Forchheim eine Vorreiterrolle für die neuen Busse einnehmen.

Am Ende steht immer eine Zahl: Mit einer halben Million Euro ist die elektrische Variante des GX Elec mehr als doppelt so teuer wie die bisher herkömmliche.Warum aber gerade dieses Modell? Wichtig war dem Unternehmer, dass es ein europäischer Hersteller sei. Mercedes und MAN seien momentan einfach noch nicht so weit.

Es wird nicht billiger

Am Preis würde sich auch so schnell nichts ändern, meint Polster, da das Teure an den Bussen vor allem die acht notwendigen Batterien sind. Und die würde in den kommenden Jahren nicht wesentlich günstiger werden - weil die Nachfrage steigen werde.

Zahlen, Daten und Fakten zum GX Elec von Heuliez

Maße Der GX ELEC von Heuliez ist 2,55 Meter breit, 12 Meter lang und 3,35 Meter hoch.

Gewicht Zugelassen ist er auf 19 Tonnen und hat ein Leergewicht von etwa 13 Tonnen. Auf die Batterien fallen alleine wiegen 2,3 Tonnen. Damit ist er um etwa eine Tonne schwerer als herkömmliche Busse.

Antrieb Betrieben wird der GX Elec mit einem Antriebsmotor von BAE. Insgesamt acht Batterien, sechs davon unter dem Dach, zwei im Motorraum ermöglichen dem Bus 360kWh.

Batterien Die Lebensdauer der recyclebaren Batterien beträgt in etwa acht Jahre. Danach können sie etwa in Photovoltaikanlagen wiederverwertet werden.

Reichweite Aus dieser Kombination ergibt sich eine Reichweite von 300 Kilometern.

Aufbau Der Testbus bot 29 Sitz- und 57 Stehplätze. Der niederflurige Bus ermöglicht einen barriefreien Zugang. Die Scheiben waren tief, also tiefer als man es bei den in Deutschland gefertigten Omnibussen gewohnt ist. Allerdings ist diese Innenausstattung variabel und nach individuellen Ansprüchen anpassbar.