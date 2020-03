Ex-Freund gibt keine Ruhe

Wenn eine langjährige Beziehung zu Ende geht, dann ist die Trennung oft nicht einfach. Ein Partner hängt oftmals noch lange an dem Verflossenen und wünscht sich, dass der oder die Partnerin zurückkommt. Einem Mann aus Ebermannstadt machte die Trennung von seiner Ex-Freundin besonders zu schaffen.

Fünf Jahre dauerte die Beziehung des 37-Jährigen mit der Frau - 2017 folgte die Trennung. Mittlerweile sollte er das Ende dann doch verkraftet haben, zumal sich die Frau bereits in einer neuen Beziehung befindet und verlobt ist - was der Angeklagte vor dem Amtsgericht in Forchheim wusste.

Frau durchlitt Ängste

Immer wieder bedrohte der Mann seine Ex-Freundin und kontaktierte sie, weswegen er bereits 2018 zu einer Geldstrafe und Kontaktverbot zu der Frau verurteilt wurde. Daraus lernte er nicht, denn 2019 kontaktierte er die Frau wieder mit Telefonanrufen, WhatsApp-Nachrichten und Besuchen ihrer Wohnung. Besonders zwischen Mai und Juni war es enorm. "Wenn man die Nachrichten von Mai und Juni liest, dann hätte ich auch Angst", sagt Richterin Silke Schneider zu dem Angeklagten. Immer wieder wollte er, dass die Geschädigte ihn treffe. Sogar vor der Wohnungstür stand er. Die Frau teilte ihm immer wieder mit, dass sie das nicht wolle und keinen Kontakt zu ihrem Ex-Freund mehr möchte.

Der Mann lies nicht locker und folgte ihr sogar in ein Autohaus. Die Frau wollte sich dort ein Auto kaufen. Er sprach sie dort trotz Kontaktverbotes an. "Es geht Sie nichts an, was die Frau im Autohaus macht", versucht Silke Schneider dem Angeklagten klar zu machen. Bei einem weiteren Besuch der Frau im Autohaus sah der Mann ihren Wagen am Straßenrand stehen, hielt an, ging ins Autohaus und sprach sie erneut an - beides Handlungen aus Emotionen heraus, sagt der Angeklagte. Er wollte nur, dass sie sich keine Winterreifen kaufe, da diese noch in seiner Wohnung seien. Sie könne diese dort abholen, meinte er vor Gericht - und auch die Klamotten, die noch in der Wohnung seien.

Fehlende Einsicht?

Richterin Schneider wiederholte immer wieder, dass die Frau nicht mehr in die Wohnung kommen werde und er sie nicht mehr kontaktieren dürfe. Der Anwalt der Geschädigten, der als Nebenkläger auftrat, hat auch seine Zweifel, inwieweit der Mann das begriffen hat. Am Montagabend soll er noch bei der Familie der Frau angerufen haben. Mutter und Schwestern hätten laut dem Anwalt auch Angst vor dem Angeklagten. "Ich habe kein Vertrauen, dass das ohne Bewährungsstrafe wirkt", schätzt Schneider den Angeklagten ein und begründet so ihr Urteil einer viermonatigen Bewährungsstrafe. Zusätzlich liegt gegen den Angeklagten nun ein dreijähriges Kontaktverbot gegen die Geschädigte vor. Sollte er sich nicht daran halten, müsse er die Strafe hinter Gittern absitzen, machte ihm Schneider deutlich. Denn ein erwachsener Mensch müsse mit einer Trennung fertig werden, ohne eine Straftat zu begehen.

Dem Mann fehlten am Ende die Worte für das, was da vor Gericht passierte. Böse Absichten können ihm eher nicht unterstellt werden. Eher ein gebrochenes Herz, das unter der Trennung sehr stark leidet. Der 37-Jährige möchte sich nun selbstständig von einem Psychiater behandeln lassen, um die Trennung zu verarbeiten.