Am Freitagabend wurde in der Sattlertorstraße in Forchheim eine Gruppe Jugendlicher kontrolliert, welche eine erhebliche Menge hochprozentigen Alkohol mit sich führte. Die Polizei brachte in Erfahrung, dass ein Erwachsener den Schnaps gekauft und den Jugendlichen überlassen hatte. Den namentlich bekannten Erwachsenen erwartet nun eine Anzeige nach dem Jugendschutzgesetz.