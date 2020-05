Forchheim vor 1 Stunde

Corona-Pandemie

Erste Orte in Franken müssen Lockerungen zurückziehen - so ist die Lage in Forchheim

Damit auch in Stadt und Landkreis Forchheim die "Notbremse" in Sachen Corona-Infektionen gezogen werden muss, müssten gut 58 Neu-Infektionen in einer Woche auftreten. Die derzeitigen Werte versprechen Entwarnung.