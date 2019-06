Erste Gemeinde im Kreis Forchheim mit "Energie-Monitor"

Es war der perfekte Zeitpunkt, als Bürgermeister Claus Schwarzmann (BB) und der Kommunalkundenbetreuer des Netzbetreibers Bayernwerk, Ralf Schwarz, im Eggolsheimer Rathaus den "Energie-Monitor" der Regnitztalgemeinde vorstellten. Die Menge des in der Marktgemeinde selbst durch erneuerbare Energien erzeugten Stroms deckte sich zu 100 Prozent mit der Verbrauchsmenge. In anderen Worten: Der Strom, der just in diesem Moment im Gemeindegebiet selbst mittels Photovoltaikanlagen, Wasserkraft oder Biomasse erzeugt wurde, reichte genau aus, um den Strombedarf aller kommunalen Haushalte, kommunalen Anlagen sowie der Gewerbe- und Industriebetriebe zu bedienen. Diese Momentaufnahme spiegelt jedoch nicht die reelle Situation über den ganzen Tag oder im Jahresverlauf wider. "Da liegt Eggolsheim bei einem Jahresdurchschnittswert zwischen 55 und 60 Prozent", informierte Schwarz. Der gute Wert bei der Präsentation des neuen Online-Werkzeugs "Energie-Monitor" des Bayernwerks war dem schönen Wetter zu verdanken.

Viel Photovoltaik

Die meiste regenerative Energie wird in der Marktgemeinde durch Photovoltaikanlagen erzeugt. Hätte es also geregnet, wäre der Wert stark nach unten gesackt. Genau über diese örtlichen Erzeugungs- und Verbrauchssituationen schafft der Bayernwerk-"Monitor" Transparenz. Eggolsheim ist eine der ersten Kommunen in Oberfranken und die erste im Landkreis Forchheim, die sich diesen digitalen Überblick über ihre eigene Energiesituation eingerichtet hat. Bayernwerk stellt die im 15-minütigen Rhythmus aktualisierten Daten für 200 Euro im Monat zur Verfügung. Abrufen kann man sie ab nächster Woche auf der Eggolsheim Gemeindeseite im Internet. Möglichst grüne Energie lokal zu erzeugen und zu verbrauchen, dieses Ziel haben Energieversorger und ihre Kunden gleichermaßen. Um auf dem Weg in die Energiezukunft auf Kurs zu bleiben, brauchen Kommunen und Landkreise deshalb zuallererst einen aktuellen Überblick über ihre Energiesituation. "Mit unserem innovativen ,Energie-Monitor' können wir diese Transparenz schaffen", verspricht Ralf Schwarz.

Bewusster und sparsamer

" Die intensivere Beschäftigung mit Energieerzeugung und -verbrauch schärft das Bewusstsein und trägt ihren Teil dazu bei, dass mehr Menschen bewusster und sparsamer mit der Ressource umgehen und sich nachhaltig für die Energiewende vor Ort begeistern", sagte Bürgermeister Claus Schwarzmann beim Startschuss des "Energie-Monitors". Dargestellt in der online einsehbaren Übersicht werden Energieerzeugung und -verbrauch in einer Kommune oder einem Landkreis. So lässt sich mit einem einzigen Blick erkennen: Wie unabhängig kann sich eine Region schon heute mit Energie versorgen? Und wie hoch ist dabei der Anteil erneuerbarer Energien? Damit kann die Energiewende vor Ort kann quasi live mitverfolgt werden. Am Ende eines Tages kann die Region zusätzlich Bilanz ziehen: Wie grün war der örtliche Energiemix heute?

Entwickelt hat der Energieversorger Bayernwerk den "Monitor" gemeinsam mit drei Pilotkommunen. Angereichert um die praktischen Erfahrungen aus der Gemeinde Furth, dem Markt Altdorf (beide Niederbayern) und der Stadt Schrobenhausen (Oberbayern) steht das Online-Werkzeug allen Kommunen und Landkreisen im Bayernwerk-Netzgebiet offen.