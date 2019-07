Eng- und Gefahrenstelle in Forchheim wird beseitigt

Das Straßenverkehrsamt der Stadt teilt mit, dass zurzeit an der Bayreuther Straße eine Gefahrenstelle im Bereich des Fuß- und Fahrradweges durch Baumaßnahmen des Tiefbauamtes beseitigt wird.

Durch Baumaßnahmen für die Lärmschutzwand östlich des Bahnhofs war eine Situation entstanden, in der Fußgänger und Radfahrer die Engstelle in der Kurve nicht mehr ohne Probleme gleichzeitig passieren konnten. In den nächsten zwei Wochen werden laut Pressemitteilung der Stadt Forchheim der Fuß- und der Fahrradweg wieder entsprechend korrigiert. Notwendig ist in dieser Zeit eine Sperrung des stadtauswärts führenden Weges.

Die Stadt Forchheim gehe hier wegen der besonderen Gefahrenlage und der Dringlichkeit finanziell in Vorleistung: Über die Zuständigkeit für die Beseitigung der Gefahrenstelle habe bisher zwischen der Stadt und der Bahn-AG kein Einvernehmen hergestellt werden können.