Emotionaler Abschied vom Dirigenten in Langensendelbach

Es war ein emotionaler Konzertabend, den die vielen Besucher in der Schulturnhalle Langensendelbach erlebten, war es doch das letzte Konzert unter Leitung von Dirigent Herfried Schuster. Nach zehn Jahren, in denen er den Musikverein Langensendelbach-Marloffstein musikalisch stark vorangebracht hatte, wollte er frischen Wind in den Musikverein bringen und den Dirigentenstab an einen anderen übergeben. Und so war beim Jahreskonzert der Moment gekommen, an dem er ein letztes Mal seine Langensendelbacher und Marloffsteiner Blasmusiker dirigierte. Den Anfang machten jedoch erst einmal die jungen Musiker vom Jugendorchester unter der Leitung von Nikolaus Huber. Mit dem Auftaktstück "Young Fanfare" rissen die jungen Musiker ihr Publikum schnell mit. Nikolaus Huber zeigte mit dem Stück "See You", dass er bestens mit den jungen Musikern zurechtkommt. Das Programm des großen Orchesters hatte Herfried Schuster für sein Abschiedskonzert selbst zusammengestellt und sich ausschließlich für Stücke entschieden, die die Musiker bereits unter seiner Leitung aufgeführt hatten. Emotionen und Erinnerungen waren also programmiert. Entsprechend beeindruckend spielten die rund 50 Musiker mit dem bombastischen "Militärmarsch Nr. 1" in Erinnerung an einen im vergangenen Jahr verstorbenen Musikerkollegen. Mit "Bolero" von Maurice Ravel ging es weiter, um spätestens mit dem Stück "Moon River" - gesungen von Caro Bohra - einen Hauch von "Frühstück bei Tiffany" in die Halle einziehen zu lassen. Das Musikstück "Auf einem persischen Markt" bildete einen gelungenen Schlusspunkt vor der Pause.

Solo auf der Klarinette

Anschließend riss Herfried Schuster mit einem Solo auf der Klarinette und dem Stück "Wild Cat Blues" schon vom ersten Ton mit fröhlicher Beschwingtheit die Zuhörer mit und verbreitete Freude an der Musik. Ein Höhepunkt erwartete die Besucher mit dem vielschichtigen und dramatischen Meisterwerk "I dreamed a dream" aus "Les Miserables", wieder gesungen von Caro Bohra. Es machte den Zuhörern schnell klar, zu welch musikalischen Höchstleistungen Dirigent Herfried Schuster seine Musiker in den vergangenen zehn Jahren geführt hatte. Typisch Schuster sorgte der nächste Titel, "Music" gleich wieder für Spannung in der Halle, um dann mit dem offiziellen Schlussstück "Time to say goodby" Abschiedsstimmung auf die Bühne zu bringen. Auch wenn die offiziellen Dankesworte vom Vorsitzenden Hans Knetzger an Herfried Schuster für seine zehnjährige musikalische Leitung des Musikvereins emotional waren für Musiker und Zuschauer, waren es letztlich die Zugaben, die Schuster und seinen Musikern endgültig klar machten, dass eine Ära zu Ende geht. Bei der Überreichung von weißen Rosen an seine Musikerinnen sowie einem Magenbitter für die Musiker von Herfried Schuster blieb kein Auge mehr trocken. Ein Vollblutmusiker, dessen Eltern aus dem Egerland kommen, der seinen Wehrdienst beim Luftwaffenmusikkorps absolviert hatte, 20 Jahre die Jugendkapelle Bubenreuth leitete, zwölf Jahre als Dirigent in Möhrendorf tätig war, gab nun den Taktstock beim Musikverein Langensendelbach-Marloffstein ab. Mit stehendem und mit lang anhaltendem Applaus wurde Dirigent Herfried Schuster von den Besuchern verabschiedet. Zum letzten Konzert waren gekommen auch der Forchheimer Landrat Herrmann Ulm (CSU), Bürgermeister Oswald Siebenhaar (FW) mit Stellvertreter Matthias Kern (FWBG), Bürgermeister Eduard Walz (FW) aus Marloffstein, vom Nordbayerischen Musikbund Kreisvorsitzender Georg Schirner und als Vertreter der evangelischen Kirchengemeinde Pfarrerin Christiane Börstinghaus, Pfarrer Roy von der Pfarrei St. Peter und Paul sowie der neue Dirigent Max Broichhaus. "Mit zwei weiteren Kollegen werde ich mit Tuba, Quetsche und Klarinette als ,Bierfranken-Trio' weiterhin Musik machen", kündigte Schuster an.