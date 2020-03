Einkaufsservice im Landkreis Forchheim: Wo gibts Hilfe für Betroffene?

ASB Forchheim:

für Risikogruppen täglich zwischen 9 und 16 Uhr unter Tel. 09191/700715 Einkaufsliste durchgeben und am nächsten Tag kommt Lieferung

DJK-SpVgg Effeltrich:

Lieferservice für Effeltrich, Poxdorf und Gaiganz unter vg-zusammenhalt@web.de oder 0177665286

Bringservice in Effeltrich und Gaiganz: Bestellungen unter Tel. 09133/2108 von Montag bis Freitag zwischen acht und 12

Markt Egloffstein: Bestellung unter 09197/697933 Montags, mittwochs und freitags zwischen acht und zehn Uhr

Stadt und Kirchengemeinde Gräfenberg:

Unter den Telefonnummern (09192) 7090 (Mo - Fr., Verwaltung) und 285 (Di - Fr, Pfarrbüro) von 9 - 12 Uhr können Bestellung durchgeben werden. Lieferung erfolgt bis 17 Uhr

CSU und Freie Wähler Gräfenberg:

wöchentlicher Lieferservice, Bestellungen donnerstags von acht bis 12 Uhr unter Tel. 09192/9252922; Lieferung erfolgt am Freitagnachmittag

Gemeinde Hallerndorf:

Montag bis Freitag telefonisch bei Edeka in Eggolsheim bestellen (09545/443371) und am nächsten Tag werden Lebensmittel gebracht

Gemeinde Langensendelbach:

Versorgung mit Dingen des täglichen Bedarfs für Risikogruppen; Bestellungen unter Tel. 09133/77488-10 oder 09133 / 77488-12

Gemeinde Obertrubach:

montags, dienstags, donnerstags und freitags zwischen 7:00 Uhr und 10:30 Uhr Ihre Bestellungen telefonisch im Dorfladen Obertrubach durchgeben (Tel: 09245 983 6608)

Gemeinde Wiesenthau:

Einkaufs- und Lieferservice von Grundnahrungsmitteln, Hygieneartikeln und bei Bedarf auch Arzneimitteln unter Tel. 09191 / 974 661 zwischen acht und zehn Uhr

Gemeinde Weilersbach:

Einkaufs- und Lieferservice für Senioren, Bestellungen Montag bis Freitag von acht bis zehn Uhr unter Tel. 09191/9389

Metzgerei Wehrfritz

ab 10 Euro in Wiesenttal, Waischenfeld, Pottenstein und Gößweinstein; nicht nur Fleisch und Wurst, sondern auch Brot, Brötchen und sämtliche andere Backwaren oder auch Nudeln, Reis ect.; Tel. 09196/1581

Landkreisübergreifender Einkaufsservice:

Junge Union: "Einkaufshelden" https://www.die-einkaufshelfer.de/, Hilfegesuch online einstellen, Helfer können sich auch registrieren

Katharina, Lena und Amelie: Wer beim Einkaufen, bei anderen Erledigungen oder bei der Kinderbetreuung Unterstützung braucht, kann sich bei Katharina, Lena und Amelie melden. 015730292580 elsaesser.katharina@gmx.de; 01636746400 lena.sturany@icloud.com; 015255939261 karl.amelie@outlook.de

Vanessa Galster

landkreisweiten Lieferservice über eine Helfer-WhatsApp-Gruppe; Betroffene können sich unter Tel. 09191/3510686 melden; nach Aufteilung innerhalb der Gruppe werden Lebensmittel geliefert

Apothekenlieferservice:

St.-Georg-Apotheke Effeltrich: Medikamentenlieferung nach telefonischer Bestellung 09133/4048

Breitenbach Apotheke Ebermannstadt: Rezeptabholung und lieferung nach Hause

Essenslieferservice:

Zum Alten Zollhaus

Donnerstag bis Sonntag zwischen 18 und 20 Uhr innerhalb Forchheims; Tel. 09191/970990

Vespacafe Forchheim

von 12 Uhr bis 21.30 Uhr; Tel. 015158719532

Zum Grünen Baum

Lieferservice von Gerichten aber bei Bedarf auch Lebensmittel, Tel. 09134/707112

Gasthof Alte Post

immer donnerstags Mittagessen, Bestellung im Dorfladen (Tel. 09245/9836608) oder direkt unter Tel. 09245/322

Es gibt im Landkreis so viele Helfer, so dass durchaus noch welche in dieser Liste fehlen könnten. Auch viele Einzelpersonen bieten in der Nachbarschaft ihre Hilfe an. Falls Sie Ergänzungen für die liste haben, schreiben Sie an redaktion.forchheim@infranken.de