Eine grüne Oase für alle Sinne

Gartenbesitzer in ganz Bayern lassen Besucher am Sonntag, 30. Juni, wieder hinter ihre Hecken und Büsche blicken. Beim 19. Tag der offenen Gartentür können sich Interessierte ein Bild von den verschiedenen Gestaltungs- und Nutzungsmöglichkeiten begrünter Grundstücke machen, sich Anregungen und Tipps holen oder in den Austausch mit anderen Gartenfreunden und Fachleuten treten.

Auch der Landkreis Forchheim ist bei diesem Aktionstag dabei, der von den Verbänden der der Gartenbauvereinen in Zusammenarbeit mit Gartenbauzentren und der Kreisfachberatung der Landratsämter ins Leben gerufen wurde. "Wir haben diesmal drei Gärten im Angebot", erzählt Hans Schilling, der als Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege für die Auswahl der Gärten verantwortlich zeichnet. "Jedes Jahr landen im Schnitt ein bis zwei Handvoll Bewerbungen auf meinem Tisch, aus denen ich so auswähle, dass möglichst verschiedene Ansätze der Garten-Nutzung und -Kultivierung gezeigt werden können." Das sei in diesem Jahr gut gelungen.

Große Pflanzenvielfalt

So öffnet im Igensdorfer Ortsteil Rüsselbach, Kirchrüsselbach 10, Cindy Köhler die Tür zu ihrem rund 1400 Quadratmeter großen Garten, der sehr naturnah gestaltet ist. Er gliedert sich in einen intensiv genutzten Spiel- und Wohngarten sowie in einen eher extensiv gehaltenen Wiesen-Obst-Hecken-Bereich samt Bienenvolk und einer großen Pflanzenvielfalt. Parkmöglichkeiten gibt es links am Ortseingang von Kirchrüsselbach, am Herrengarten.

Daneben können sich Gartenfreunde darüber informieren, was der Obst- und Gartenbauverein Eggolsheim hinter der Wildobsthecke in seinem Vereinsgarten, Mittelweg 16, so treibt. Es gibt ein umfangreiches Sortiment an Obstarten und Anbauformen, dazu eine große Auswahl an Tafeltrauben. Die OGVler stehen mit Rat und Tat zur Seite, geben Tipps zu Baumschnitt und Veredelung, bieten Rundgänge durch den Garten an, verkaufen Kirschen und kümmern sich um die Bewirtung ihrer Gäste.

Die Seele baumeln lassen

Sehr individuell hat Peter Distler seinen Garten im Gößweinsteiner Ortsteil Morschreuth, Hauptstraße 34, gestaltet. Eingebettet in einen bereits vorhandenen Bestand an alten Apfelbäumen ist der Garten mit Sitzmöglichkeiten, einem Gartenteich und einem Pavillon ausgestattet. Facetten- und detailreich wirkt der Garten als Ort der Ruhe und Ausgeglichenheit. Hier findet am Sonntag um 10.30 Uhr auch die offizielle Eröffnung des Tages der offenen Gartentür statt. Neben Hans Schilling und Landrat Hermann Ulm (CSU) wird auch dessen Vorgänger Reinhardt Glauber (FW) erwartet, der als Vorsitzender des Obst- und Gartenbauverbandes Forchheim die Schirmherrschaft übernommen hat. Alle drei Gärten können von 10 bis 17 Uhr besichtigt werden.