Eine "Grüne Liste" für Weißenohe und Dorfhaus

Diese Aufstellungsversammlung war bereits die zweite nachgeholte Versammlung, die nötig war, nachdem eine andere Liste die ursprüngliche Vereinbarung der Wählergruppierungen, nur zwölf Kandidaten aufzustellen, aufgekündigt hatte.

Die Liste enthält laut Pressemitteilung eine Mischung aus jungen Kandidaten, die teilweise auch in der "Fridays-for-Future"-Bewegung aktiv sind, und erfahrenen Mitgliedern. Die wichtigsten Anliegen der Liste sind demnach das Eintreten für eine offene Gesellschaft und eine nachhaltige, maßvolle Ortsentwicklung, bei der der Schutz der Natur rund um Weißenohe/Dorfhaus einen wichtigen Stellenwert einnimmt. Gleichzeitig will sie durch globales Denken und lokales Handeln einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Die Einsparung von Energie und die erneuerbare Energieerzeugung in der Gemeinde

werde daher ein wichtiger Schwerpunkt sein. Hier wolle man auch wieder mit den Nachbargemeinden

zusammenarbeiten und die Umsetzung des in der vergangenen Wahlperiode erstellten

Energiekonzepts vorantreiben. In der Verkehrspolitik sollen Alternativen zum Auto unterstützt werden, zum Beispiel Ausbau und Verbesserung der Anbindung durch die Gräfenbergbahn (R21) und eine Förderung des Fahrradverkehrs durch die Einrichtung von Lademöglichkeiten von E-Fahrrädern.

Ziel der Liste sei es, noch mehr Bürger von ihren Ideen zu überzeugen und weitere Gemeinderatsmandate zu erringen. Aufgrund der langen, satzungsgemäßen Ladungsfristen des Grünen-Ortsverbands Gräfenberger Oberland, zu dem Weißenohe/Dorfhaus gehören, sei es nicht mehr möglich gewesen, noch mehr Kandidaten für die Liste zu nominieren, so dass die Liste aus zwölf Bewerbern besteht. In der Aufstellungsversammlung wurde beschlossen, alle Kandidaten jeweils doppelt aufzuführen, so dass letztlich alle 24 Plätze belegt sind und keine Stimmen verloren gehen, wenn die ganze Liste angekreuzt wird.

Die Liste

Die Liste der Grünen: Norbert Weber, Jill Pförtner, Moritz Kilgenstein, Stefanie John, Ralph Pförtner, Irmtraut Saß, Reto Faulenbach, Karin Bernhart, Helmut Herzog, Nikolaus Fischer, Christoph Kilgenstein, Heike Freitag.