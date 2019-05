Einbrecher erbeuten erneut Rettungsspreizer der Feuerwehr Weilersbach

Erneut haben unbekannte Täter in der Zeit vom Montag, 19.45 Uhr, bis Donnerstag, 10.20 Uhr, im Feuerwehrhaus in der Hauptstraße in Weilersbach zugeschlagen. Wie schon am 12. Februar wurde wiederum ein Rettungsspreizer mit drei Akkus im Wert von etwa 7000 Euro aus einem Fahrzeug entwendet. So ein Gerät ist 80 Zentimeter lang, wiegt 20 Kilo und wurde von Dieben schon dazu verwendet, einen Geldtransporter aufzubrechen.

Um in das Gebäude zu gelangen, wurde an der Gebäuderückseite ein Fenster aufgebrochen und ein weiteres Fenster aus Glasbausteinen eingeschlagen. Die zur Abschreckung gedachten Gegenmaßnahmen, die nach dem Einbruch im Februar ergriffen worden waren, verfehlten ihre Wirkung. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Zur Unterstützung der aufnehmenden Polizeibeamten befand sich das Fachkommissariat der Kripo Bamberg vor Ort und sicherte entsprechende Spuren. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Ebermannstadt unter Telefon 09194/73880.