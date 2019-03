Einblicke in das Historische Rathaus in Forchheim

Das Stadtbauamt der Stadt Forchheim lädt alle Bürger der Stadt Forchheim am Dienstag, 12. März, 16 Uhr, sowie am Donnerstag, 14. März, 18 Uhr, zu einer Ortsbegehung mit Experten in das Historische Rathaus ein. Der Zutritt erfolgt am Eingang am Kirchplatz St. Martin. Der erste Teilabschnitt (Rathaushalle) der im Zuge der Sanierung des Rathauses durchgeführten archäologischen Grabung wird zeitnah abgeschlossen. Aus diesem Anlass erfolgt die Ortsbegehung für die Öffentlichkeit.

Ivonne Weiler-Rahnfeld vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege, der Grabungsleiter der Firma Reve, H. Gründer, und Claus Vetterling, Mitinhaber der Firma Reve, sowie die städtische Projektleiterin Claudia Stumpf und weitere Mitarbeiter des Stadtbauamtes werden über Zwischenergebnisse, Funde und weitere wissenschaftliche Erkenntnisse informieren.