Ein ungewöhnliches Hobby: Trabrennpferde in Neuses

"Jaaaaa, gewonnen", jubeln Christoph und Selina Hofmann aus Eggolsheim. Zwar haben sie den Sieg ihrer Stute Shakira CH beim Trabrennen in Berlin am 3. August live miterlebt, doch auch beim Videomitschnitt fiebern sie immer noch mit. Wenn der 47-jährige Christoph Hofmann von seinen Pferden spricht, merkt man ihm die lebenslange Leidenschaft für den Pferdesport sofort an. "Als ich 15 Jahre alt war, wollte ich unbedingt ein Pferd. Wir haben dann noch ein zweites Pferd in der Fränkischen gekauft, und das war zufällig ein Traber", erzählt er mit leuchtenden Augen. Er und sein Vater seien damals zur Trabrennbahn nach Straubing gefahren, "aber wir haben uns verfahren. Statt auf der Bahn sind wir bei einem Pferdehändler gelandet und kamen prompt mit unserer ersten Zuchtstute wieder nach Hause."

Seitdem hat ihn das Trabrennen nicht mehr losgelassen. "Es gab Zeiten, da hatte ich 15 bis 20 Pferde", erinnert er sich. Da hätte er auch Helfer eingestellt, um die viele Arbeit zu bewältigen. Heute hat er zusammen mit seiner Frau Selina nur noch sechs Pferde. Dazu gehören auch Fairness und Shakira.

Stute Shakira in Höchstform

Die Stute Fairness war bis letztes Jahr bei Rennen dabei, "aber jetzt zwickts bei ihr hinten rechts, da haben wir sie lieber rausgenommen", erklärt Selina Hofmann. Daher läuft momentan nur die Stute Shakira - und das in Höchstform. "Sie gehört aktuell zu den zehn besten Pferden in Deutschland", verkündet Christoph Hofmann stolz. Das Shakira noch läuft, ist eigentlich ein Wunder. Denn die mittlerweile sechsjährige Stute wurde von ihrem Vorbesitzer bereits aus gesundheitlichen Gründen ausrangiert. "Sie hatte ein Sehnenproblem, sie ist einfach zu früh zu viel gelaufen", sagt der Familienvater. Sie konnten die Stute günstig kaufen und ließen ihr die notwendige Zeit zur Erholung. Nach eineinhalb Jahren Pause waren die Probleme verschwunden und das Training konnte wieder beginnen.

Training beginnt bereits Zuhause

Da er selbst einen Amateurschein hat, darf er seine Tiere Zuhause vortrainieren. Dazu spannt er sie vor den Sulki, einen Wagen, in dem der Fahrer sitzt, bremst und lenkt. "Richtung Altendorf gibt es eine schöne Strecke am Fluss entlang, da kann man gut fahren", sagt Christoph Hofmann. Ab einem gewissen Renntempo sei es jedoch auf der Straße zu gefährlich. "Der Weg ist ja nie so eben wie auf einer professionellen Bahn." Daher kommen die Pferde nach drei Monaten Privattraining zu einem professionellen Trainer. Dieser fährt mit ihnen auf einer richtigen Rennbahn und verleiht ihnen den letzten Schliff. Anschließend können sie auf den großen Bahnen in Hamburg, Straubing oder Berlin starten. "Es braucht aber schon fast ein Jahr Training, bis das Pferd das Renntempo von fast 60 km/h erreicht", erläutert Christoph Hofmann.

Die Traber seien eine eigene Rasse, gezüchtet zum Laufen. Selina Hofmann bestätigt: "Ja, die wollen laufen. Die Shakira die tänzelt dann schon und freut sich, wenn sie merkt, dass sie gleich laufen darf." Ihr Mann ergänzt: "Manche Pferde sind ganz ruhig, und andere sind nervig, da sie so ungeduldig sind, bis es endlich los geht.

Teures Hobby

Leben kann die vierköpfige Familie mit ihren zwei Töchtern (sechs und acht Jahre) von ihrem Hobby jedoch nicht. Zwar gewinnen die Pferde bei einem Sieg ein Preisgeld, doch auch der Tierarzt, der Hufschmied, der Trainer, der Stall, die Startgelder, die Fahrtkosten und das Futter müssen finanziert werden. "Da kommen so mindestens 1000 Euro pro Monat an Kosten für ein Rennpferd auf, plus die Unterhaltskosten für anderen fünf Pferde", fasst Christoph Hofmann zusammen. Das höchste Preisgeld, das jemals eines seiner Pferde gewonnen hätte, wäre so um die 20.000 Euro gewesen.

Außerdem gehe es dem Rennsport, der stark durch Wetten finanziert und gestützt wird, nicht mehr so gut. "Der große Knick kam vor 15 Jahren, als die Online-Wetten aufkamen. Jetzt kann man jederzeit und auf alles in der Welt wetten, da geht kaum noch einer auf die Rennbahn", sagt er resigniert. Das Geld verteile sich damit auf zuviele Wettmöglichkeiten und Länder. Seinen Lieblingssport sieht er dennoch nicht auf dem absteigenden Ast, sondern hofft, dass er noch viele Jahre weiter seine Leidenschaft leben kann.