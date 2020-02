Ein Glückspilz aus Forchheim

Auf einen Schlag 19 200 Euro mehr auf dem Konto: Marina Titzmann aus Forchheim nahm an der Aktion "Antenne Bayern verdoppelt dein Gehalt" des landesweiten Radiosenders teil und hatte Glück. Bei der Sonderrunde um kurz nach 7 Uhr staubte die 25-jährige Oberfränkin ein ganzes Jahresgehalt extra ab und darf sich nun über diesen ganz besonderen Geldsegen freuen.

"Ich bin gerade Richtung Forchheim gefahren und wollte noch was zum Essen einkaufen. Dann dachte ich mir, ich bleibe mal noch im Auto sitzen und hör weiter Radio. Jetzt sagt ihr auf einmal meinen Namen - ich bin gerade voll durch den Wind", sagte die aufgeregte Marina Titzmann aus Forchheim, die sich um kurz nach 7 Uhr unter der kostenfreien Studiohotline des landesweiten Radiosenders Antenne Bayern gemeldet hatte. Mit ihrem Anruf hatte sie gleichzeitig die Chance, bei der Sonderrunde der Aktion "Antenne Bayern verdoppelt dein Gehalt" ein ganzes Jahresgehalt extra abzuräumen.

Die beiden Moderatoren Wolfgang Leikermoser und Indra Gerdes hielten die junge Zollsachbearbeiterin noch ein wenig hin und fragten nach: "Wie sieht denn dein Arbeitsalltag aus?"

Antenne Bayern verdoppelt Gehalt

Marina kam ins Plaudern: "Ich arbeite in einem Textilunternehmen und bin dort für die Papiere der Fertigteile, die wir in sämtliche Länder verkaufen, verantwortlich." Nachdem die erste Aufregung der Oberfränkin nachgelassen hatte, wurde sie schließlich von Leikis Worten erlöst: "Liebe Marina, 19 200 Euro gehen in dieser Sekunde auf dein Konto! Herzlichen Glückwunsch, denn wir verdoppeln dein Jahresgehalt!"

Bei der 25-Jährigen kullerten die Freudentränen: "Oh mein Gott - das kann ich nicht glauben!" Auf die Frage, was sie mit dem Geld mache, antwortete sie: "Ich würde gerne mein Auto davon abbezahlen, das ich mir gerade neu gekauft habe. Außerdem habe ich ein eigenes Pferd, und dafür brauche ich einen neuen Sattel - der alte passt nicht mehr."

Das Mitmachen beim Gewinnspiel von Antenne Bayern ist ganz leicht: Teilnehmer müssen nur das Nettogehalt entweder unter www.antenne.de, in der Antenne Bayern-App oder per Alexa einreichen, das Radio anschalten und dranbleiben. Jeden Montag bis Freitag um kurz nach 7, 9, 12 und 15 Uhr wird im laufenden Programm ein Teilnehmer gezogen. Wenn der eigene Name im laufenden Programm zu hören ist, dann heißt es, schnell zum Telefon greifen und zurückrufen.

Bis Freitag, 7. Februar, gibt es jeden Morgen um 7 Uhr eine Sonderziehung, bei der das Jahresgehalt verdoppelt wird.red