Egloffstein erschließt abgelegene Ortsteile mit Glasfaser

Bereits in den Jahren 2014 und 2015 durchlief der Markt Egloffstein als eine der ersten Kommunen im Landkreis Forchheim das Förderprogramm zum Breitbandausbau. Damals wurden unter der Federführung des "Breitbandpaten", Bürgermeister Stefan Förtsch (CSU), rund 2000 Haushalte im Markt Egloffstein und den beiden Nachbarkommunen Gößweinstein und Obertrubach mit Downloadgeschwindigkeiten von mindestens 30 Mbit/s ausgestattet.

Nun macht sich der Markt Egloffstein laut Pressemitteilung das sogenannte "Höfeprogramm" des Freistaates Bayern zunutze, um auch abgelegene Ortsteile wie Dietersberg, Rothenhof oder die Randbereiche von größeren Ortsteilen mit Glasfaserleitungen zu erschließen. Rund zwölf Monate dauerte das umfangreiche Markterkundungs- und Auswahlverfahren. Bürgermeister Förtsch sei es hierbei gelungen, einen Zuschuss des Freistaates Bayern in Höhe von 90 Prozent der Kosten zu erreichen, um die nachgewiesene Wirtschaftlichkeitslücke der Telekom abzudecken. Nun wurde im Rathaus Egloffstein der Kooperationsvertrag mit der Deutschen Telekom unterzeichnet.

Verpflichtungen im Vertrag

In diesem Vertrag verpflichtet sich die Telekom, rund 15 Kilometer Glasfaserleitungen zu verlegen und die notwendigen Glasfasernetzverteiler aufzustellen. Den so angeschlossenen Haushalten - rund 40 derzeit noch ungenügend versorgte Anwesen - stehen dann Downloadgeschwindigkeiten bis zu einem Gbit/s zur Verfügung. Damit haben die Kunden dann Anschlüsse, die alle Möglichkeiten für digitale Anwendungen bieten: Video-Streaming, Gaming, Arbeiten von zu Hause. Auch Technologien wie Virtual Reality, Telemedizin und Smart-Home-Anwendungen sind möglich.

"Für die Bewältigung der Herausforderungen der digitalen Zukunft brauchen wir eine leistungsfähige Breitbandversorgung. Einkaufen, Bankgeschäfte oder Urlaub buchen - selbst im privaten Umfeld funktioniert heutzutage alles per Internet. Die schnellen Internetanschlüsse tragen dazu bei, dass ländlich strukturierte Gemeinden wie der Markt Egloffstein auch zukünftig attraktiv und lebenswert bleiben", meint Stefan Förtsch. "Eine moderne Infrastruktur ist ein digitaler Standortvorteil - für jeden Bürger, jeden Haushalt, jede Immobilie und die gesamte Gemeinde", ergänzt Bernd Kohlbauer, Key-Account-Manager bei der Telekom-Technik. "Wir danken dem Markt Egloffstein für das erneute Vertrauten", freut sich Christoph Bernik, der zuständige Regionalmanager der Deutschen Telekom.

So läuft der Ausbau

Die Telekom steigt nun in die Feinplanung für den Ausbau ein. Als erstes wird eine Tiefbaufirma ausgewählt und das Material bestellt. Parallel dazu werden die erforderlichen behördlichen Genehmigungen eingeholt. Sobald alle Leitungen verlegt und alle Verteiler aufgestellt sind, erfolgt die Anbindung ans Netz. Anschließend können die Kunden die neuen Anschlüsse buchen.

Aufgrund der technischen Anforderungen und ihrer vereinzelten Lage in der Gemeinde werden manche Wohn- und Betriebsgebäude im Rahmen des Ausbaukonzepts direkt an das Glasfasernetz angeschlossen. Hier endet das Glasfaserkabel also nicht im Verteiler am Straßenrand, sondern wird bis in die Häuser gezogen. Damit dies möglich ist, müssen die jeweiligen Eigentümer eine Einverständniserklärung unterzeichnen. Die Eigentümer werden von Telekom direkt kontaktiert, sobald die notwendigen Kontaktdaten vorliegen.

Das Netz der Telekom

Die Telekom plant in diesem Jahr rund 60.000 Kilometer Glasfaser zu verlegen. Die Verlegung eines Kilometers Glasfaser kostet im Schnitt 80.000 Euro. Aktuell misst das Glasfasernetz der Telekom über 500.000 Kilometer. Zum Vergleich: Das deutsche Autobahnnetz ist rund 13.000 Kilometer lang.