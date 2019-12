Eggolsheimer Rathaus soll "grünen Anstrich" bekommen

Erstmals treten die Grünen/Bündnis 90 zur Marktgemeindewahl in Eggolsheim an. Im Eggolsheimer Sportheim wurden die Kandidaten der Liste unter Leitung des Forchheimers Emmerich Huber aufgestellt. Der Eggolsheimer Ortsverband präsentierte dabei knapp acht Wochen nach seiner Gründung eine vollständige Liste mit 20 Bewerbern. Frauen und Jungen haben auf ihr ihren Platz gefunden. "Weil wir hier leben!", ist laut Pressemitteilung das Motto. "Wir wollen den kommenden Generationen eine lebenswerte Gemeinde übergeben", so der Eggolsheimer Ortssprecher Francois Gaborieau.

Ein Schwerpunkt des Programms sei es, alle gemeindepolitischen Entscheidungen unter Berücksichtigung von Umwelt und Klimaschutz zu stellen. Ebenso wie mit der Natur sei ein achtsamer Umgang mit dem Menschen unabdingbar für soziale Gerechtigkeit und eine nachhaltige Zukunft, umreißt die Spitzenkandidatin Martina Scheuerer die Ziele.

Auf Platz 2 der Liste folgt der 46-jährige Volkswirt Martin Distler. Distler weist darauf hin, dass es in wenigen Wochen seit Gründung des Ortsverbands den Eggolsheimer Grünen gelungen sei, mit der Thematisierung rund um den Erhalt der Streuobstwiese an der Schirnaidler Straße und der Anfrage des Ortsverbands zum Thema Autobahnraststätte beim Bayerischen Landtag grüne Schwerpunkt zu setzen. Weitere Themen des Wahlprogramms umfassen neue Mobilitätskonzepte sowie die Einbindung der Eggolsheimer Bürger in Form von Bürgerbeteiligungen.

Listenbewerber Bernhard Hirschbeck aus Weigelshofen sprach den Anwesenden aus dem Herzen, als er "mehr qualitatives Wachstum" in Eggolsheim forderte. Die "quantitative Wachstumspolitik" in Eggolsheim der letzten Jahre habe zu mehr Lärm und Lkw-Verkehr geführt.

Wie eine qualitative Politik aussehen könne, zeigt der Bammersdorfer Kandidat und Architekt Martin Eibert im Anschluss an einem konkreten Beispiel. Eibert stellte den Anwesenden ein Alternativkonzept zum Baugebiet an der Schirnaidler Straße vor, das die von der Fällung bedrohte Streuobstwiese in ihrer Funktion erhält, ohne die Anzahl der Wohneinheiten zu reduzieren.

Die Liste

Die Liste der Grünen: 1. Martina Scheuerer (Eggolsheim), 2. Martin Distler (Eggolsheim), 3. Simone Meyer (Rettern), 4. Francois Gaborieau (Eggolsheim), 5. Veronika Dannhardt-Thiem (Drügendorf), 6. Jonas Schwarz (Eggolsheim), 7. Andrea Rommeler (Eggolsheim), 8. Martin Eibert (Bammersdorf), 9. Sarah Meyer (Rettern), 10. Ralph Meyer (Rettern), 11. Annette Groß (Eggolsheim), 12. Adrian Kranvogel (Eggolsheim), 13. Bernhard Hirschbeck (Weigelshofen), 14. Jürgen Schubert (Eggolsheim), 15. Anouk Rommeler (Eggolsheim), 16. Ben Rommeler (Eggolsheim), 17. Sophie Riedel (Eggolsheim), 18. Andreas Tonke (Eggolsheim), 19. Angelika Tonke (Eggolsheim), 20. Christian Herbst (Weigelhofen); Ersatz: Gerd Scheuerer.