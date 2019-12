Eggolsheim steht gut da, es gibt aber auch Ärgernisse

Zur Jahresabschlussfeier der Marktgemeinde Eggolsheim erstrahlte die Eggerbachhalle im Glanz der Kerzen, alles war festlich geschmückt. Die Marktgemeinderäte, die Mitarbeiter von Verwaltung, Kindertagesstätten, Bauhof und andere Beschäftigte der Marktgemeinde feierten gemeinsam, Rainer Streng gab in den Pausen einige kurze Weihnachtsepisoden zum Besten. In seiner Rede zum Jahresabschluss blieb Bürgermeister Claus Schwarzmann (BB) ganz bewusst bei einer Nabelschau in der kleinen Welt rund um Eggolsheim und begründete den guten Stand der Marktgemeinde mit ihrem sehr guten Personal: "Wir sind qualitativ sehr gut aufgestellt", lobte er und führte mit Schule, Kindertagesstätten und Umweltstation Liasgrube mehre Beispiele an. Auszeichnungen aus Ministerien und gute Bewertungen auf Regierungsebene würden Bände sprechen, ebenso der Förderbescheid für den Glasfaseranschluss der Schule, der Bundesförderbescheid für das Großprojekt Sportgelände und die Landesförderung über den Bayerischen Landessportverband (BLSV) für die Bundeskegelbahn.

"Doch Lorbeeren sind nicht fürs Ausruhen gedacht", ist sich Schwarzmann sicher und wies auf künftige Projekte hin, in denen Kinderbetreuung und Baugebiete in Eggolsheim und den Ortsteilen gleichermaßen erweitert werden. Der Bürgermeister wies auf die noch vorhandenen Defizite hin. So gebe es in Eggolsheim immer noch kein Tagescafé, und auch das gastronomische Angebot in der gesamten Gemeinde sei ausbaufähig.

Geruch der Biogasanlage

Der Geruch der Biogasanlage, das Problem mit den Lastkraftwagen bei Amazon sei ebenso ein Ärgernis wie der künftige Bau einer großen Rastanlage Regnitztal an der Autobahn 73. "Wir werden auch bei schwierigen Themen nicht aufgeben", versprach Schwarzmann. Der Marktgemeinde Eggolsheim gehe es wirtschaftlich gut, daher gelte es, Dinge anzupacken, schloss der Bürgermeister. Er sei stolz darauf, in dieser Gemeinde Bürgermeister zu sein.

Ehrung

Verwaltungsoberinspektor Stefan Loch ist seit 25 Jahren im öffentlichen Dienst und wurde daher von Bürgermeister Claus Schwarzmann geehrt. Seit Jahresbeginn 2017 übernahm er die Geschäftsleitung der Marktgemeinde, inklusive der Leitung von Hauptamt und Bauamt. In die Verwaltung eingestellt hatte er seit Mai 2014 die Leitung von Bürgerbüro, Ordnungs- und Standesamt inne. Geboren in Bamberg, begann er von 1994 bis 96 mit dem Vorbereitungsdienst bei der Stadt Bamberg, leistete 1997 seinen Grundwehrdienst ab und arbeitete anschließend drei Jahre als Personalsachbearbeiter am Bamberger Klinikum, bevor er bis 2008 als Verwaltungssekretär bei der Verwaltungsgemeinschaft Großaitingen (Kreis Augsburg) und bis 2014 als Verwaltungsobersekretär in Gundelsheim (Kreis Bamberg) tätig war.

Verabschiedung

Seit mehr als 21 Jahren war Elisabeth Wöhrmann als Reinigungskraft in der Kindertagesstätte Drügendorf beschäftigt. Jetzt zieht der Kindergarten in neue Räume - und Wöhrmann geht in Rente. Claus Schwarzmann ehrte die langjährige Angestellte der Kommune und wies auf ihr herausragendes Engagement hin, mit dem sie sich hingebungsvoll nicht nur um ihre Aufgaben im Haus, sondern auch um den Garten und vieles mehr gekümmert habe.