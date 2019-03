Effeltrich freut sich auf neuen Markt

Der Anfang ist gemacht: Die Erdarbeiten zur Errichtung eines Lebensmittelmarktes an der Baiersdorfer Straße haben begonnen. Der neue Netto-Markt wird auf Effeltricher Flur errichtet, ist aber von Poxdorf nicht weit entfernt, so dass die Bürger beider Gemeinden demnächst hier einkaufen können. Sie hatten sich in getrennten Abstimmungen im Juni 2016 bei einem Workshop zur Erarbeitung eines städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (Isek) für diesen Standort entschieden.

Eigentlich war die Eröffnung des Einkaufsmarktes für Ostern 2019 geplant, doch mussten zunächst verschiedene Probleme ausgeräumt werden, beispielsweise die Entwässerung, die Größe der verbleibenden Trenngrünfläche zwischen Poxdorf und Effeltrich, die Lage des Parkplatzes, die Linksabbiegerspur oder die Breite des Rad- und Fußweges neben der Baiersdorfer Straße.

Es begann schon 2007

Auch Änderungen des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes waren erforderlich; diese mussten dann öffentlich ausgelegt und von den Trägern öffentlicher Belange und betroffenen Privatpersonen gebilligt werden, bevor die Baugenehmigung eingeholt werden konnte.

Der Gemeinderat stimmte dem Bauantrag im September 2018 zu; Anfang März 2019 erfolgte eine Teilgenehmigung des Landratsamtes Forchheim in Bezug auf die ersten Arbeiten.

Wenn man die Entstehungsgeschichte des Effeltricher Einkaufsmarktes Revue passieren lässt, die 2007 mit einer Unterschriftensammlung für einen örtlichen Supermarkt begann, in der ein eine Million Euro teurer Grundstückskauf, eine neue Gemeinderats-Fraktion, eine Bürgerinitiative pro Supermarkt, Bürgerbegehren, Ratsbegehren und Gerichtsentscheidungen eine Rolle gespielt haben, dann kann man sich gut vorstellen, dass die Effeltricher Bürger auch nach den ISEK-Veranstaltungen keineswegs überzeugt waren, dass der Einkaufsmarkt wirklich gebaut werden würde.

Herbst statt Ostern

Den derzeitigen Gemeinderäten und Bürgermeisterin Kathrin Heimann liegt viel daran, das Projekt zügig voranzubringen; der Markt sollte eigentlich Ostern 2019 eröffnet werden. Jetzt wird es wohl Herbst werden. Doch war in den letzten Tagen nicht zu übersehen, dass Bagger anrückten und große Erdmassen bewegt wurden: Es ging also los!

Die Effeltricher und auch die Poxdorfer werden genau beobachten, wie es weitergeht und sich über jeden Fortschritt freuen.