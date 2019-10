Ebermannstadt: NLE-Mitglieder stehen zu einhundert Prozent hinter Bürgermeisterin Christiane Meyer

"Von den 33 anwesenden Mitgliedern haben 33 Christiane Meyer gewählt", verkündete Wahlleiter Erwin Horn am Freitag in der Aufstellungsveranstaltung der Neuen Liste Ebermannstadt (NLE). "Das ist eine hundertprozentige Zustimmung", freute er sich und umarmte die amtierende Bürgermeisterin und nun auch Kandidatin für die Kommunalwahlen im kommenden März. Horn hofft auf einen "Ringkampf", der nicht zu "ringerisch" werden möge; und dass die Bürger erkennen, was Meyer in den vergangenen Jahren geleistet habe.

Die NLE hat aktuell 94 Mitglieder. Etwa ein Drittel davon war zur Nominierungsveranstaltung gekommen. Vor der geheimen Wahl hielt die Bürgermeisterin eine Ansprache: "Heute hat mich mein Sohn Nick gefragt: ‚Mama, warum trittst du eigentlich wieder an‘", erzählte Meyer und gab die Antwort: "Ich bin so mitten im Fluss. Viele neue Projekte laufen. Und ich habe viele neue Leute kenngelernt. Da geht mir das Herz auf, weil die mir vertrauen." Sie erzählte von ihren ersten Einladungen als Bürgermeisterin vor fast sechs Jahren: "Ich wusste nicht, wer wird kommen, wo kann ich mich hinsetzen. Heute weiß ich nicht, ob ich alle Tische durchkriege." Ihr sei wichtig, dass die Bürger Ebermannstadt und die Ortsteile als große Solidargemeinschaft sehen.

Bei Problemen nicht wegducken

Meyers Ansinnen sei, auf die zu achten, die keine Lobby haben. "Es überrascht mich und macht mich dankbar, wie viele Leute mit ihren Sorgen zu mir kommen", sagte sie und zählte auf, was ihr wichtig sei: Transparenz, Offenheit und das Geschehen erklären. "Man darf nicht den Kopf wegducken, wenn es problematisch wird", sagte die Bürgermeisterin. Meyer will im Stadtrat das Bewusstsein schärfen, dass er eine Vorbildfunktion hat, wie man sich mit - auch kritischen - Themen auseinandersetzt. Sie plädierte für mehr Frauen in der Politik ein und will die Entwicklung Ebermannstadts fördern: "Wir haben eine Strahlungskraft und große Verantwortung für die mittlere Fränkische Schweiz." Voraussetzungen für Erfolg seien gute Finanzen und Handlungsfreiheit. In ihrer Amtszeit sei die Pro-Kopf-Verschuldung fast halbiert worden.

Meyer gab als positive Beispiel ihrer Amtszeit den Regionalmarkt oder das Immobilienportal an, das bald freigeschaltet wird.

Sie ging auch auf die vielen Themen der Stadt ein wie Innenstadt- und Baulandentwicklung, Jugend- und Seniorenarbeit oder die große Aufgabe der Verbesserung der Infrastruktur. "Ich freue mich auf das, was ansteht und auf die Ideen der Bürger. Ich bin dankbar für die Erfahrungen, die ich machen durfte", trug Christiane Meyer vor und gab an, dass gerade die negativen Erfahrungen ihr die Möglichkeit gaben, sich weiterzuentwickeln: "Und ich bin dankbar für die Menschen, die mich getragen und mir immer Rückendeckung gegeben haben."