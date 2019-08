Männer treten auf 22-Jährigen ein

Versuchte Tötung in Franken: In der Nacht auf Samstag (17. August 2019) hat sich im oberfränkischen Ebermannstadt (Kreis Forchheim) eine versuchte Tötung ereignet. Drei junge Männer zwischen 17 und 20 Jahren traten dabei auf einen 22-Jährigen in der Innenstadt ein. Zuvor waren die Beteiligten gegen 00.45 Uhr in einen Streit geraten.

Einer der drei Tatverdächtigen schubste den jungen Mann. Anschließend traten sie auf den Boden liegenden 22-Jährigen ein. Dabei wurde er am Oberkörper und am Kopf schwer verletzt. Der alarmierte Rettungsdienst brachte ihn mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus.

Eine von der Polizei eingeleitete Fahndung hatte nach kurzer Zeit Erfolg: Vier Jugendliche konnten festgenommen werden. Gegen drei der Festgenommenen ergingen am Sonntag Haftbefehle wegen versuchten Totschlags sowie gefährlicher Körperverletzung. Die drei Verdächtigen befinden sich in Justizvollzugsanstalten.

Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt in diesem Fall. Die Behörden hoffen auf Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise werden unter 0951/9129-491 entgegengenommen.

