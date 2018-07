Ein 23-Jähriger ist bei Ebermannstadt mit seinem Motorrad gestürzt

Er informierte Rettungskräfte, war dann aber nicht mehr zu finden

Wanderer fanden den Verletzten schließlich und brachten ihn ins Krankenhaus



Student schleppt sich zu Hauptstraße



Einen Großeinsatz der Rettungskräfte hatte ein 23-jähriger Motorradfahrer am Samstag bei Ebermannstadt ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, war der junge Mann aus Bamberg im Bereich des Planetenweges/ Sternwarte unterwegs, als der Unfall passierte.Hierbei kam der Student mit seiner BMW-Enduromaschine auf einem abschüssigen Schotterweg abseits des Hauptweges alleinbeteiligt zu Sturz. Zunächst alarmierte er noch mit seinem Mobiltelefon die Rettungsleitstelle, als ihn die Rettungskräfte allerdings dann nicht auffinden konnten, war er aufgrund seines leeren Handyakkus nicht mehr zu erreichen und auch nicht mehr zu orten. Daher musste eine aufwendige und personalintensive Suche eingeleitet werden.Hierbei waren neben einer Streifenbesatzung der Polizei auch die Feuerwehren aus Drosendorf und Drügendorf, ein Polizeihubschrauber, die Bergwacht, sowie der Rettungsdienst mit 9 Fahrzeugen im Einsatz.Glücklicherweise konnten Wanderer den verunglückten Studenten schließlich noch in der Anfangsphase der Suchmaßnahmen auffinden, als er sich bereits wieder zum Hauptweg geschleppt hatte. Er wurde schließlich mit einer Knieverletzung ins Krankenhaus Forchheim gebracht. Der Sachschaden am Motorrad war nur gering.